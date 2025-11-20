Tabla de posiciones Liga Nacional: Motagua escala y mete presión en la cima del Apertura

El partido fue electrizante de principio a fin. Rodrigo de Olivera abrió el marcador al 10’ para el Ciclón Azul, pero los Potros reaccionaron en el complemento con el empate de S ebastián Cardozo al 50’. Luego, Alex López adelantó nuevamente a Motagua al 67’, aunque apenas un minuto después Jefryn Macías volvió a igualar el duelo. Finalmente, al 80’, Carlos Palma marcó el gol definitivo para sellar el 3-2.

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua logró un valioso triunfo 3-2 ante el Olancho FC en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en el juego reprogramado de la jornada 15 del torneo Apertura 2025 de Liga Nacional , resultado que movió la parte alta de la tabla de posiciones.

Con esta victoria, Motagua llegó a 28 puntos y se coloca en el tercer lugar del campeonato. En lo más alto, Olimpia sigue firme como líder con 37 unidades, mientras que Marathón es segundo con 36 puntos. En la cuarta plaza aparece Real España con 25 unidades.

La zona media también está apretada. Lobos UPNFM (21 puntos) y Juticalpa FC (20) luchan por permanecer en puestos de repechaje, mientras que Génesis, con 16 puntos, presiona desde abajo pero aún fuera de liguilla.

Por su parte, Platense, con 19 unidades, mantiene irregularidad pero continúa en pelea por meterse a la parte alta. En contraste, los equipos de Choloma, con 10 y 11 puntos, permanecen en el fondo de la tabla y complicados en la lucha por la permanencia.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Mañana continúa la acción con la jornada 18. CD Choloma recibirá al Platense en el estadio Rubén Deras de la ciudad maquilera a partir de las 7:30 de la noche.