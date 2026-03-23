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"Metí la pata": controlador aéreo admite error tras accidente en aeropuerto de Nueva York

La conversación se produjo menos de 20 minutos después de que colisionaran en la pista 4 del aeropuerto neoyorquino un avión de Air Canada, procedente de Montreal, y un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria que se dirigía a atender un incidente en la pista.

  • Actualizado: 23 de marzo de 2026 a las 10:39
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El controlador aéreo del aeropuerto LaGuardia de Nueva York admitió por radio haber “metido la pata” minutos después de la colisión entre un avión y un camión de bomberos que dejó dos pilotos muertos, según audios difundidos por medios, mientras las autoridades investigan las causas del accidente. Aquí las imágenes de la tragedia.

 Fotos: EFE.
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"Estábamos lidiando con una emergencia antes. Metí la pata", declaró el controlador aéreo a un piloto tras la tragedia que cobró dos vidas.
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La conversación se produjo menos de 20 minutos después de que colisionaran en la pista 4 del aeropuerto neoyorquino un avión de Air Canada, procedente de Montreal, y un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria que se dirigía a atender un incidente en la pista.
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"No fue agradable de ver", afirmó el piloto de Frontier Airlines que vio el accidente antes de que le dieran permiso para regresar a la puerta de embarque.
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"Sí, lo sé. Intenté contactar con ellos", lamentó el controlador, que insistió en haber "metido la pata" pese a que el piloto intentó tranquilizarlo diciéndole que hizo "lo mejor que pudo".
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El audio de esta conversación de la frecuencia de radio del aeropuerto, obtenido a través de la página LiveATC.net, precede a la investigación que deben llevar a cabo las autoridades para determinar las causas del accidente.
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De acuerdo con otro audio, el controlador autorizó al camión de bomberos a cruzar la pista para atender a otro avión que alertó de un olor extraño dentro de la aeronave antes de aterrizar.
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En este audio, se escucha cómo el controlador intenta impedir que el camión cruce la pista ante la presencia del avión.
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"Alto. Alto. Alto. Alto, camión 1. Alto", le ordenó para intentar evitar la colisión.
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Por ahora solo se ha reportado la muerte del piloto y el copiloto. Los conductores del camión resultaron heridos. De los 41 pasajeros y miembros de la tripulación que fueron trasladados al hospital, 32 ya recibieron el alta.
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El aeropuerto de LaGuardia permanecerá cerrado. Las autoridades locales y estatales lamentaron lo ocurrido y aseguraron estar monitoreando la situación. Además el presidente de EE.UU., Donald Trump, se refirió al accidente como "terrible".
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