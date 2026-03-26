Con la Biblia en mano, muere hondureña en violento accidente en El Carrizal

El trágico suceso se registró en el puente de retorno ubicado en la zona de El Carrizal, en Tegucigalpa, específicamente en la salida hacia el norte del país, un sector donde con frecuencia se reportan incidentes viales. Esto se sabe del trágico hecho.
La víctima fue identificada como Nora Clariza Sánchez Murillo, de 32 años de edad, quien se conducía como pasajera en el vehículo involucrado en el accidente.
Según la información disponible, la mujer regresaba de la iglesia al momento del percance, lo que ha impactado aún más a familiares y conocidos que lamentan profundamente su repentina muerte.
Uno de los elementos que más ha llamado la atención es que, al momento de su fallecimiento, la víctima sostenía una Biblia entre sus manos.
De acuerdo con reportes preliminares, el conductor del vehículo se desplazaba a exceso de velocidad, lo que habría provocado que perdiera el control de la unidad.
El automóvil terminó estrellándose contra una de las bases de concreto del puente, generando un fuerte impacto que dejó consecuencias fatales.
Producto del choque, la mujer salió expulsada del vehículo, impactando violentamente contra el pavimento, lo que le causó la muerte de manera inmediata en el lugar.
Su cuerpo quedó tendido sobre la vía, aún con la Biblia entre sus manos, en una escena que ha generado profunda impresión entre quienes presenciaron el hecho.
Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para esclarecer con exactitud lo ocurrido y determinar las responsabilidades en este fatal accidente de tránsito.
Su muerte ha generado conmoción en la capital hondureña.