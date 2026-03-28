Caso de Alan Paz, hombre asesinado a disparos en Nueva Arcadia, Copán

El caso de Alan Paz ha generado consternación en el municipio de Nueva Arcadia, Copán, al occidente de Honduras, luego de que se confirmara su muerte violenta en la comunidad de Los Llanitos. Aquí los detalles:
El hecho se registró la noche del viernes, cuando el hombre fue atacado a disparos en una zona poco transitada del sector.
De acuerdo con reportes de medios locales, la víctima respondía en vida al nombre de Alan Paz, y era conocido popularmente con el alias de “Pastel”.
Según la información preliminar, sujetos armados le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.
El cuerpo de Paz fue encontrado tendido boca abajo en una calle de tierra, cerca de una quebrada, con al menos cuatro impactos de bala en la cabeza.
Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar una intensa balacera en la zona donde ocurrió el crimen.
Versiones de medios locales indican que la víctima habría sido raptada en otro punto del municipio y posteriormente trasladada al sitio donde fue ejecutada.
Horas antes del crimen, Alan Paz había publicado en sus redes sociales un mensaje en el que expresaba que extrañaba a su madre.
Agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena para acordonar el área y realizar el levantamiento correspondiente.
Hasta el momento se desconocen el móvil del crimen y el paradero de los responsables.