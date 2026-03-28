¿Qué se sabe de las dos mujeres y una bebé desaparecidas tras un naufragio en el Caribe hondureño?

Dos mujeres y un bebé fueron reportados como desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en el Caribe de Honduras y las autoridades activaron una operación de búsqueda. Esto se sabe:
El naufragio de la embarcación 'Mister Jimse' se registró el jueves frente a las costas de Brus Laguna, departamento de Gracias a Dios, al este del país, al parecer por malas condiciones del tiempo.
La embarcación zarpó desde la ciudad puerto de La Ceiba, departamento de Atlántida, hacia Puerto Lempira, en Gracias a Dios, con varias personas, y se habría hundido frente a Brus Laguna.
El portavoz de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera, indicó que personal de la Fuerza Naval participa en una operación de búsqueda y rescate.
Las labores incluyen patrullajes marítimos, buzos especializados y rastreo en puntos estratégicos.
En medio de la emergencia, varios pasajeros cayeron al agua. Entre ellos se encontraban dos mujeres y una menor de edad, quienes hasta el momento no han sido localizadas por los equipos de rescate
A este despliegue se han sumado pescadores y lancheros de la zona, quienes lograron rescatar a la mayoría de los pasajeros poco después del naufragio, evitando una tragedia mayor.
Las condiciones del clima, caracterizadas por vientos fuertes y oleaje elevado, han complicado las tareas de búsqueda, reduciendo la visibilidad y dificultando las maniobras de rescate.
Hasta ahora, las autoridades no han precisado la cantidad total de personas que viajaban en la embarcación ni han brindado detalles sobre la identidad de las desaparecidas.
La Marina Mercante y la Fuerza Naval de Honduras le están dando seguimiento al caso y se espera que brinden mayores detalles del naufragio.