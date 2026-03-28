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¿Qué se sabe de las dos mujeres y una bebé desaparecidas tras un naufragio en el Caribe hondureño?

La embarcación "Mister Jim" sufrió fallas mecánicas en horas de la noche y varias personas cayeron al mar; tres de ellas siguen desaparecidas

  • Actualizado: 28 de marzo de 2026 a las 19:19
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Dos mujeres y un bebé fueron reportados como desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en el Caribe de Honduras y las autoridades activaron una operación de búsqueda. Esto se sabe:

Foto: Redes sociales
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El naufragio de la embarcación 'Mister Jimse' se registró el jueves frente a las costas de Brus Laguna, departamento de Gracias a Dios, al este del país, al parecer por malas condiciones del tiempo.

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La embarcación zarpó desde la ciudad puerto de La Ceiba, departamento de Atlántida, hacia Puerto Lempira, en Gracias a Dios, con varias personas, y se habría hundido frente a Brus Laguna.

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El portavoz de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera, indicó que personal de la Fuerza Naval participa en una operación de búsqueda y rescate.

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Las labores incluyen patrullajes marítimos, buzos especializados y rastreo en puntos estratégicos.

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En medio de la emergencia, varios pasajeros cayeron al agua. Entre ellos se encontraban dos mujeres y una menor de edad, quienes hasta el momento no han sido localizadas por los equipos de rescate

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A este despliegue se han sumado pescadores y lancheros de la zona, quienes lograron rescatar a la mayoría de los pasajeros poco después del naufragio, evitando una tragedia mayor.

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Las condiciones del clima, caracterizadas por vientos fuertes y oleaje elevado, han complicado las tareas de búsqueda, reduciendo la visibilidad y dificultando las maniobras de rescate.

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Hasta ahora, las autoridades no han precisado la cantidad total de personas que viajaban en la embarcación ni han brindado detalles sobre la identidad de las desaparecidas.

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La Marina Mercante y la Fuerza Naval de Honduras le están dando seguimiento al caso y se espera que brinden mayores detalles del naufragio.

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