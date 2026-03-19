Sicarios en motocicleta lo interceptaron: asesinan a policía en Jamastrán

Un agente de la Policía Nacional (PN) fue asesinado este jueves -19 de marzo- en la comunidad de San Diego, en el Valle de Jamastrán, departamento de El Paraíso, tras ser atacado a disparos por sicarios que se conducían en motocicleta.
La víctima fue identificada como Humberto García, miembro activo de la PN, quien había finalizado su fin de semana libre y se dirigía a su vivienda al momento del ataque.
De acuerdo con los primeros reportes, los agresores lo interceptaron mientras caminaba a orillas de una carretera y, sin mediar palabra, abrieron fuego en su contra.
Testigos relataron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego, tras las cuales los atacantes huyeron rápidamente del lugar con rumbo desconocido.
El uniformado cayó entre la maleza frente a un potrero, donde murió a causa de las heridas provocadas por la ráfaga de disparos.
Familiares del agente llegaron a la escena y reconocieron el cuerpo, mientras compañeros asignados en la zona acordonaron el área para preservar la escena del crimen.
Posteriormente, un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inició la recolección de indicios.
Las autoridades esperan pronto dar con los responsables del crímen y establecer el móvil del asesinato.
Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cadáver y lo trasladó para la respectiva autopsia, en el marco de las diligencias investigativas.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayor información sobre el caso, sin embargo, se espera que en las próximas horas emitan un comunicado sobre la muerte del funcionario público.