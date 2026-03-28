Madre de Víctor Mejía relata cómo fue su crimen: "A mi niño lo torturaron"

Meses después del asesinato de Víctor Aarón Mejía Córdoba, alias “Carita” ocurrido en julio del año pasado, las autoridades capturaron a los presuntos responsables del crimen, quienes habrían actuado con extrema saña, según relató su madre. Aquí los detalles:
El joven de 16 años fue asesinado el 12 de julio de 2025, y su cuerpo fue hallado en una calle de tierra del segundo anillo de circunvalación, al norte de San Pedro Sula.
Su madre, Yajaira, recordó entre lágrimas el impacto de la muerte de su hijo: “Fue duro cuando miré que a mi niño lo torturaron”, declaró en entrevista con GRUPO OPSA.
Según la investigación, Víctor habría sido entregado a sus agresores por un acompañante en la colonia Esquipulas, y su cuerpo fue trasladado a un sitio distinto al de la captura de los sospechosos.
El adolescente trabajaba limpiando parabrisas en la avenida Júnior, cerca del bulevar Juan Pablo Segundo, para ganarse unos lempiras y ayudar a su familia.
El día de su crimen, su padre relató que, a pesar de sus esfuerzos por mantenerlo alejado de las calles y de malas compañías, Víctor tomaba decisiones que lo expusieron al peligro.
“Yo lo aconsejaba bastante. Hasta un cuarto le había hecho para que estuviera tranquilo, todos los días peleaba con él para que no saliera”, expresó con la voz quebrada por el dolor.
Un operativo policial reciente permitió la detención de Eder Antonio Portillo Turcios, Gustavo Adolfo Tejada Frech y Víctor Geovany Lara, quienes son señalados como responsables del homicidio.
Eder Antonio Portillo Turcios fue enviado a la cárcel de El Progreso acusado del delito de asesinato, mientras que las autoridades continúan investigando por qué los otros dos detenidos aún no han sido remitidos a los juzgados.
La audiencia inicial de los imputados fue programada para el lunes 1 de abril, mientras el caso sigue bajo investigación, con la esperanza de que se esclarezcan los motivos detrás de este crimen.