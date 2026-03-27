Capturan a tres sospechosos por el asesinato de "Carita", menor que limpiaba vidrios en SPS

San Pedro Sula, Honduras.- Cuatro hombres fueron detenidos, tres de ellos sospechosos de participar en el asesinato de Víctor Aarón Mejía Córdoba, de 16 años, conocido como "Carita", crimen registrado en julio de 2025 en San Pedro Sula.

De acuerdo con las investigaciones, el crimen se registró el 12 de julio de 2025, cuando el adolescente, quien se dedicaba a limpiar parabrisas en las calles, fue privado de libertad en el segundo anillo de Circunvalación. Posteriormente, fue asesinado.

Según César Ruiz Rodríguez, jefe de la DPI en la zona norte, detalló que el análisis de evidencias balísticas recolectadas en la escena permitió identificar a los sospechosos y gestionar las órdenes de captura por el delito de asesinato.