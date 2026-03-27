Capturan a tres sospechosos por el asesinato de "Carita", menor que limpiaba vidrios en SPS

San Pedro Sula, Honduras.- Cuatro hombres fueron detenidos, tres de ellos sospechosos de participar en el asesinato de Víctor Aarón Mejía Córdoba, de 16 años, conocido como "Carita", crimen registrado en julio de 2025 en San Pedro Sula.
De acuerdo con las investigaciones, el crimen se registró el 12 de julio de 2025, cuando el adolescente, quien se dedicaba a limpiar parabrisas en las calles, fue privado de libertad en el segundo anillo de Circunvalación. Posteriormente, fue asesinado.
Según César Ruiz Rodríguez, jefe de la DPI en la zona norte, detalló que el análisis de evidencias balísticas recolectadas en la escena permitió identificar a los sospechosos y gestionar las órdenes de captura por el delito de asesinato.
El jefe policial indicó que tres de los detenidos tienen participación directa en el crimen, mientras que un cuarto fue arrestado luego de que presuntamente sacara un arma de fuego y apuntara contra un agente durante los operativos.
Como parte de la hipótesis del caso, las autoridades señalan que los atacantes actuaron bajo la sospecha de que dos jóvenes estaban implicados en el robo de baterías de vehículos en la zona. Ambos fueron raptados, pero uno logró escapar, mientras que "Carita" fue asesinado.
El caso provocó amplia conmoción a nivel nacional, no solo por la edad de la víctima apenas 16 años, sino también por su situación de vulnerabilidad. Tras el crimen, se conoció que su madre enfrentaba dificultades económicas incluso para cubrir los gastos funerarios.
La DPI aseguró que las investigaciones continúan para esclarecer completamente los hechos y determinar si hay más personas involucradas.