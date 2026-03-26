Frente a su casa matan a un hombre en Choloma, Cortés

Cortés, Honduras.-Un hombre fue asesinado frente a su casa la tarde de este jueves 26 de marzo en la colonia Infop, del municipio de Choloma, Cortés, en el norte de Honduras.

El fallecido fue identificado como Darlin Caballero, de 35 años de edad, quien acababa de llegar a su casa.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima mortal estaba estacionándose luego de llegar a su hogar cuando hombres en motocicleta lo interceptaron.