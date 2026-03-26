Frente a su casa matan a un hombre en Choloma, Cortés

Cortés, Honduras.-Un hombre fue asesinado frente a su casa la tarde de este jueves 26 de marzo en la colonia Infop, del municipio de Choloma, Cortés, en el norte de Honduras.
El fallecido fue identificado como Darlin Caballero, de 35 años de edad, quien acababa de llegar a su casa.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima mortal estaba estacionándose luego de llegar a su hogar cuando hombres en motocicleta lo interceptaron.
Sin mediar palabras, lo atacaron a disparos y el joven murió de manera inmediata dentro del carro.
Los vecinos del lugar llamaron a las autoridades, quienes acordonaron la escena a la espera de Medicina Forense para que realizara el levantamiento del cadáver.
Hasta el momento se desconocen mayores detalles de quiénes serían los malhechores ni los motivos del crimen.