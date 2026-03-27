Desaparecen madre y su bebé tras caer al mar desde embarcación en Brus Laguna

La Ceiba, Honduras.- Una madre y su bebé permanecen desaparecidos tras caer al mar durante el naufragio del barco “Mister Jim”, ocurrido la noche del jueves en aguas del Caribe hondureño, a la altura de Brus Laguna, municipio de Gracias a Dios.

De acuerdo con información preliminar, la embarcación cubría la ruta entre La Ceiba-Puerto Lempira cuando fue impactada por condiciones climáticas adversas.

En medio del mal tiempo, tres personas dos mujeres y un menor cayeron al agua.