Desaparecen madre y su bebé tras caer al mar desde embarcación en Brus Laguna

La Ceiba, Honduras.- Una madre y su bebé permanecen desaparecidos tras caer al mar durante el naufragio del barco “Mister Jim”, ocurrido la noche del jueves en aguas del Caribe hondureño, a la altura de Brus Laguna, municipio de Gracias a Dios.
De acuerdo con información preliminar, la embarcación cubría la ruta entre La Ceiba-Puerto Lempira cuando fue impactada por condiciones climáticas adversas.
En medio del mal tiempo, tres personas dos mujeres y un menor cayeron al agua.
Tripulantes lograron rescatar a una de las mujeres, mientras que la madre y su hijo no han sido localizados hasta el momento.
Un video difundido en redes sociales muestra la oscuridad en la zona y a varios ocupantes del barco intentando ubicar a las personas que habían caído al mar.
En las imágenes también se observa el rescate de una de las víctimas con ayuda de una cuerda, mientras otros pasajeros permanecen sentados en la embarcación.
Las autoridades informaron que las víctimas aún no han sido identificadas y que equipos de rescate mantienen operaciones intensivas en el área. Sin embargo, las condiciones meteorológicas continúan dificultando las labores de búsqueda.