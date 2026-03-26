En prisión seguirá pastor que abusaba de menores en la capital

El imputado, quien ya se encuentra bajo la medida de prisión preventiva por otros procesos similares, habría sometido a la víctima a abusos sistemáticos durante siete años, iniciando cuando ella tenía apenas seis años y extendiéndose hasta que cumplió los trece.

Tegucigalpa, Honduras.- Un nuevo auto de formal procesamiento fue dictado contra el pastor evangélico José Daniel Rodríguez López, a quien la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ) supone responsable de los delitos de violación agravada continuada y otras agresiones sexuales agravadas en perjuicio de una niña.

Según las investigaciones dirigidas por la FEP-NIÑEZ y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el procesado utilizaba su relación de confianza para aprovechar los momentos en que la menor jugaba en su vivienda durante sus visitas, o bien, la trasladaba a la bodega de un negocio de útiles escolares de su propiedad para cometer las agresiones.

El caso se mantuvo en silencio durante años debido al miedo y la vergüenza que el agresor infundió en la ofendida, quien finalmente logró denunciar los hechos al cumplir los 18 años tras recibir apoyo en un proceso de terapia psicológica.

Actualmente, Rodríguez López enfrenta de manera paralela otras acusaciones por agresiones sexuales y exhibicionismo en perjuicio de otra menor de edad, hechos que habrían ocurrido desde que esa segunda víctima tenía ocho años, lo que refuerza el patrón de conducta delictiva señalado por las autoridades en las instancias judiciales correspondientes.