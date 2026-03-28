Capturan a “Minigol”, presunto pandillero que robó L75,000 a negocio capitalino

Las autoridades hondureñas capturaron a un presunto miembro de la Pandilla 18, conocido con el alias de “Minigol”, en Tegucigalpa. El detenido, de 32 años, es acusado por el delito de robo con violencia e intimidación.
De acuerdo con el informe policial, el sospechoso fue ubicado específicamente en la carretera que conduce hacia la zona de Támara.
Las autoridades señalan que “Minigol” estaría vinculado a estructuras criminales que operan en la capital hondureña. Su supuesta participación en actos delictivos lo mantenía bajo vigilancia desde hace varias semanas.
Según las investigaciones, el imputado habría cometido un asalto haciéndose pasar como cliente dentro de un negocio. Una vez en el interior, procedió a despojar a la víctima utilizando amenazas y violencia.
El afectado, un joven de 20 años, fue despojado de aproximadamente 20 mil lempiras en efectivo. Además, le robaron un anillo valorado en 15 mil lempiras, incrementando el monto total de los daños.
Entre los objetos sustraídos también se encuentra una pistola tipo Glock calibre 40, propiedad de la víctima. Este elemento agrava la situación legal del detenido debido al uso de arma de fuego en el delito.
La DPI confirmó que el sospechoso cuenta con antecedentes penales por el delito de robo agravado. Este historial refuerza las sospechas de su participación reiterada en actividades delictivas.
Durante la captura, los agentes lograron neutralizar al individuo sin que se registraran incidentes mayores. Posteriormente, fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a una estación policial.
Las autoridades indicaron que el caso ha sido documentado y respaldado con pruebas recolectadas en la investigación. Estas evidencias serán presentadas ante el Ministerio Público (MP) para sustentar la acusación formal.
Finalmente, el detenido será remitido a los juzgados correspondientes para continuar con el proceso legal.