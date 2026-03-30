Estructuras criminales estarían implicadas en rapto y asesinato de hermanos en Altos del Trapiche

Tegucigalpa, Honduras.- Equipos multidisciplinarios de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizan las investigaciones relacionadas al rapto y asesinato de una pareja de hermanos en la entrada a la residencial Altos del Trapiche de Tegucigalpa.
Los fallecidos fueron identificados como Jonathan Mauricio Torres Sánchez y María Fernanda Torres Sánchez de 24 años de edad.
La subispectora Rita Ovando, vocera de la DPI dijo a EL HERALDO que una de las hipótesis que se maneja es que los implicados en el doble crimen serían miembros de estructuras criminales.
"El hecho ocurrió hace menos de 36 horas. Es de recordar que los hermanos Torres Sánchez fueron raptados la noche del sábado en el sector de Las Pozas de la aldea Las Casitas, y en horas de la mañana del Domingo fueron encontrados ejecutados".
"Hace alrededor de 15 días asesinaron a un pariente y los investigadores asignados al caso realizan las averiguaciones para determinar si tienen alguna relación", destacó Obando.
"Los equipos están trabajando y no podemos adelantar mayores detalles para no entorpecer el proceso investigativo y cuando se tenga algo concreto lo daremos a conocer", recalcó la vocera policial.