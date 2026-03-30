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Estructuras criminales estarían implicadas en rapto y asesinato de hermanos en Altos del Trapiche

Jonathan y María Torres Sánchez fueron asesinados de al menos 25 impactos de bala, la mayoría en su cabeza, por sujetos que los raptaron y luego les quitaron la vida

  • Actualizado: 30 de marzo de 2026 a las 10:41
Estructuras criminales estarían implicadas en rapto y asesinato de hermanos en Altos del Trapiche

EL HERALDO conoció que en el crimen de Jonathan y María Torres Sánchez están vinculados miembros de estructuras criminales.

 Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Equipos multidisciplinarios de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizan las investigaciones relacionadas al rapto y asesinato de una pareja de hermanos en la entrada a la residencial Altos del Trapiche de Tegucigalpa.

Los fallecidos fueron identificados como Jonathan Mauricio Torres Sánchez y María Fernanda Torres Sánchez de 24 años de edad.

La subispectora Rita Ovando, vocera de la DPI dijo a EL HERALDO que una de las hipótesis que se maneja es que los implicados en el doble crimen serían miembros de estructuras criminales.

Tercer hermano de los Torres Sánchez fue asesinado 11 días antes de su crimen

"El hecho ocurrió hace menos de 36 horas. Es de recordar que los hermanos Torres Sánchez fueron raptados la noche del sábado en el sector de Las Pozas de la aldea Las Casitas, y en horas de la mañana del Domingo fueron encontrados ejecutados".

"Hace alrededor de 15 días asesinaron a un pariente y los investigadores asignados al caso realizan las averiguaciones para determinar si tienen alguna relación", destacó Obando.

"Los equipos están trabajando y no podemos adelantar mayores detalles para no entorpecer el proceso investigativo y cuando se tenga algo concreto lo daremos a conocer", recalcó la vocera policial.

Seis sujetos llegaron en una camioneta roja y raptaron a los hermanos Torres Sánchez

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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