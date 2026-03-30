Estructuras criminales estarían implicadas en rapto y asesinato de hermanos en Altos del Trapiche

Tegucigalpa, Honduras.- Equipos multidisciplinarios de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizan las investigaciones relacionadas al rapto y asesinato de una pareja de hermanos en la entrada a la residencial Altos del Trapiche de Tegucigalpa.

Los fallecidos fueron identificados como Jonathan Mauricio Torres Sánchez y María Fernanda Torres Sánchez de 24 años de edad.

La subispectora Rita Ovando, vocera de la DPI dijo a EL HERALDO que una de las hipótesis que se maneja es que los implicados en el doble crimen serían miembros de estructuras criminales.