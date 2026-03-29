Así fue cómo hermana del exdirector del IP habría participado en asesinato de su esposo

Corazón de María Bocanegra, hermana del exdirector del Instituto de la Propiedad en el gobierno de Xiomara Castro, fue detenida el 28 de marzo, pero desde antes enfrenta un proceso judicial por el asesinato de su esposo. ¿Cómo habría participado en el parricidio de su pareja?
Corazón de María Bocanegra fue capturada el 28 de marzo, es abogada y está siendo acusada del delito de usurpación de personalidad en perjuicio de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la fe pública.
Su hermano es Francisco Bocanegra, exdirector del Instituto de la Propiedad en el gobierno de Xiomara Castro.
¿Cómo habría participado ella en el asesinato de su esposo? Según el Ministerio Público (MP), el 26 de enero de 2020 el abogado Gabriel Eduardo Chacón Larios se conducía en su vehículo junto a su esposa Corazón de María Bocanegra Murcia, siendo ella quien coordinaba vía telefónica lo atinente al asesinato con su hermana Suyapa Guadalupe Bocanegra Murcia.
El asesinato se coordinó con una menor de edad y tres miembros de la Mara MS-13 identificados como Ronal Edgardo Lagos Redondo, Ricardo Antonio Aguilar Flores alias “El Gordo” y otro más conocido como “El Conde”.
“El Gordo” y “El Conde” hacían vigilancia a la víctima, mientras que Ronal Edgardo Lagos Redondo, quien se conducía en una motocicleta interceptó a la altura de residencial Las Uvas el vehículo del abogado y puesto a su par abrió fuego en varias ocasiones. Sin embargo, el abogado Gabriel Eduardo Chacón Larios sobrevivió.
El 2 de febrero del 2020 se reactivó el plan de asesinato, cuando a las 2:00 de la madrugada, el profesional del derecho yacía dormido y hasta su habitación llegó Ronal Edgardo Lagos Redondo y Ricardo Antonio Aguilar Flores alias “El Gordo” y comenzaron a disparar contra su humanidad hasta quitarle la vida.
Según el MP, su propia esposa, Corazón de María Bocanegra Murcia dejó abierta la puerta principal de su casa ubicada en residencial Las Uvas, coordinando nuevamente cada detalle por teléfono con su hermana Suyapa Guadalupe Bocanegra Murcia.
Seguidamente, Ronal Edgardo Lagos Redondo y Ricardo Antonio Aguilar Flores alias “El Gordo” huyeron del lugar de los hechos en un vehículo Toyota Tacoma color rojo con placas HAT 6376.
En septiembre del 2025, el MP anunció un recurso de apelación, después de la resolución de sobreseimiento definitivo a favor de Corazón de María Bocanegra Murcia, acusada por suponerla responsable de los delitos de parricidio y parricidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de su esposo, abogado Gabriel Eduardo Chacón Larios.