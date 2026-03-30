Acribillan a dos jóvenes que se conducían en motocicleta en Trujillo

Trujillo, Honduras.- Dos jóvenes perdieron la vida de forma violenta la mañana de este lunes -30 de marzo-, luego de que sujetos desconocidos los atacaran a balazos.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas se conducían en una motocicleta cuando fueron interceptadas por individuos armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones en su contra.

El hecho ocurrió a escasos metros del puente Aguán, en el sector de la margen izquierda del municipio de Trujillo, en el departamento de Colón.