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Acribillan a dos jóvenes que se conducían en motocicleta en Trujillo

Las víctimas fueron interceptadas por hombres armados cerca del puente Aguán; una de ellas fue identificada como Arnaldo y la otra solo por el alias de “Mala”

  • Actualizado: 30 de marzo de 2026 a las 07:52
Acribillan a dos jóvenes que se conducían en motocicleta en Trujillo

El hecho ocurrió a escasos metros del puente Aguán, en el sector de la margen izquierda del municipio de Trujillo, en el departamento de Colón.

 Foto: Cortesía

Trujillo, Honduras.- Dos jóvenes perdieron la vida de forma violenta la mañana de este lunes -30 de marzo-, luego de que sujetos desconocidos los atacaran a balazos.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas se conducían en una motocicleta cuando fueron interceptadas por individuos armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones en su contra.

El hecho ocurrió a escasos metros del puente Aguán, en el sector de la margen izquierda del municipio de Trujillo, en el departamento de Colón.

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De manera preliminar, una de las víctimas fue identificada como Arnaldo, mientras que la otra persona solo ha sido reconocida por el alias de “Mala”.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado los nombres completos de los fallecidos; no obstante, ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen.

Agentes de la Policía Nacional (PN) se desplazaron hasta la escena, donde acordonaron el área y comenzaron la recolección de indicios.

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Por su parte, un equipo de Medicina Forense realizó el levantamiento de los cuerpos y los trasladó a la morgue correspondiente.

En cuanto a los responsables, se desconoce su paradero, ya que huyeron del lugar inmediatamente después de perpetrar el ataque.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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