Rostro de María Fernanda Torres, joven asesinada junto a su hermano en Altos del Trapiche

María Fernanda Torres Sánchez es una de las dos personas halladas muertas este domingo de Ramos, 29 de marzo, en la residencial Altos del Trapiche.
Así fue encontrado el cuerpo de la joven: María Fernanda vestía un pantalón azul y un short. Su cuerpo quedó tendido sobre una acera; los impactos de bala los recibió en la cabeza.
Cerca de ella quedó su hermano, identificado como Jonathan Mauricio Torres Sánchez, quien era menor que ella. Ambos jóvenes habrían sido raptados en la aldea Las Casitas.
Según su documento de identificación, la joven nació el 22 de noviembre de 2002, por lo que tenía 23 años de edad.
Se presume que ambos hermanos fueron raptados horas antes del crimen y posteriormente trasladados hasta el lugar donde finalmente fueron ejecutados.
Testigos indicaron que se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego en la zona, lo que generó alarma entre los residentes.
Los dos hermanos fueron asesinados frente a una iglesia católica ubicada en el sector.
Elementos de la Policía Nacional llegaron al sitio minutos después del ataque. Los agentes acordonaron el área e iniciaron la recolección de indicios.
Reportes indican que los jóvenes fueron subidos a una camioneta roja y trasladados con rumbo desconocido, para luego ser abandonados en la entrada de la residencial Altos del Trapiche.
En el lugar se encontraron al menos 25 casquillos de bala, lo que evidencia la violencia con la que fue cometido el crimen contra la pareja de hermanos.