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Sicarios los sacaron de su casa: cronología del crimen de los dos hermanos en El Trapiche

Desde su rapto en su vivienda hasta el hallazgo de sus cuerpos, así se desarrolló la cronología del crimen que acabó con la vida de dos hermanos en El Trapiche

  • Actualizado: 29 de marzo de 2026 a las 18:33
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Dos hermanos fueron raptados de su casa y posterioemente asesinados. Conozca la cronología de los hechos. El caso inicia la noche del sábado 28 de marzo, aproximadamente a las 11:00 pm., cuando dos hermanos fueron raptados en la aldea Las Pozas, Mateo, Francisco Morazán, colindante con aldea Las Casitas.

 Foto: Redes sociales
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Posteriormente, los individuos los subieron a una camioneta y huyeron con rumbo desconocido, llevándose a los dos jóvenes.

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Tras el rapto, un familiar de las víctimas se trasladó a la posta policial de Las Brisas para denunciar lo ocurrido y consultar si los dos jóvenes habían sido detenidos.

 Foto: Redes sociales
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De acuerdo con reportes policiales, alrededor de las 2:00 de la madrugada, el familiar, acudió nuevamente a la estación, manifestando su preocupación por el paradero de los dos hermanos.

Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
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El hombre indicó que en el sector de Mateo habían llegado varias personas armadas, en un rango de 10 a 13 individuos, y que podrían haber sido agentes policiales quienes se llevaron a los jóvenes. Pero, no fue así.

Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
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Mientras tanto, las autoridades continuaban sin información sobre el paradero de los hermanos. Horas después, en la mañana del domingo 29 de marzo de 2026, el Sistema Nacional de Emergencias 911 recibió una denuncia sobre la presencia de dos cuerpos en la entrada de la residencial Altos del Trapiche, en la calle principal.

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Al llegar al lugar, elementos de la Policía Nacional confirmaron la veracidad del reporte, encontrando a un hombre y una mujer sin signos vitales tirados sobre una acera.

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En horas posteriores se confirmó que las víctimas eran los hermanos María Fernanda Torres Sánchez y Jonathan Mauricio Torres Sánchez, quienes habían sido reportados como desaparecidos horas antes.

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En la escena del crimen se encontraron al menos 25 casquillos de bala, y se determinó que la mayoría de los impactos fueron en la cabeza, lo que evidencia la violencia con la que fue cometido el asesinato.

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Las autoridades coordinaron el acordonamiento de la escena e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

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