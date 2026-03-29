EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos sucesos
Violenta muerte de hermanos sacude la capital en Domingo de Ramos
Sujetos armados interceptaron a las víctimas en la entrada de la residencial Altos de El Trapiche y les dispararon en varias ocasiones, provocando un violento ataque.
Rodiney Cerrato
seguir +
Actualizado: 29 de marzo de 2026 a las 11:48
El Heraldo Videos
Videos sucesos
Violenta muerte de hermanos sacude la capital en Domingo de Ramos
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Acribillan a dos jóvenes en colonia El Trapiche de Tegucigalpa
Estalin Irías
Videos sucesos
Angie Galeas: quién era y a qué se dedicaba
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Investigan crimen contra Angie en colonia 14 de Enero
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Encuentran el cuerpo de una mujer en sector La Cantera, Colonia 14 de Marzo
Estalin Irías
Videos sucesos
Cuerpo de Jeferson Enrique Ávila, adolescente de 15 años, es retirado del Centro de Ciencias Forenses
Estalin Irías
Videos sucesos
Motociclista muere en kilómetro 6 de El Chimbo tras ser atropellada por bus
Estalin Irías
Videos sucesos
Fallece pastor tras violento choque en carretera de Quimistán, Santa Bárbara
Jefry Sánchez
Videos sucesos
Investigan muerte de vendedora hallada sin vida en el río Choluteca en Tegucigalpa
Estalin Irías
Videos sucesos
Expolicía Elías Fúnez figura como tercer implicado en el crimen del médico Miguel Salgado
Jefry Sánchez
Videos sucesos
Pareja de Lexi Dubón es condenada tras comprobarse que la asesinó y enterró en el patio
Jefry Sánchez
Videos sucesos
¿Qué se sabe sobre el asesinato del médico Miguel Ángel Salgado Cabezas?
Grupo OPSA