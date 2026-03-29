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Violenta muerte de hermanos sacude la capital en Domingo de Ramos

Sujetos armados interceptaron a las víctimas en la entrada de la residencial Altos de El Trapiche y les dispararon en varias ocasiones, provocando un violento ataque.

  • Actualizado: 29 de marzo de 2026 a las 11:48
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