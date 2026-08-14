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Capturan a presunto implicado en la muerte de cuatro primos en La Ceiba

Capturan a uno de los presuntos implicados en la muerte de cuatro primos en La Ceiba y detienen a otras dos personas para efectos de investigación durante allanamientos. Además, las autoridades decomisaron un arma que habría sido utilizada en el crimen.

  • Actualizado: 14 de agosto de 2026 a las 11:12
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