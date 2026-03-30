Seis sujetos llegaron en una camioneta roja y raptaron a los hermanos Torres Sánchez

Los hermanos Jonathan Mauricio y María Fernanda Torres Sánchez habrían sido raptados durante la noche del sábado -28 de marzo- en el sector de Las Casitas, en un crimen que pudo haber sido planificado. ¿Qué se sabe del caso?
El hecho ocurrió aproximadamente a las 11:00 de la noche en la aldea Las Pozas, en Mateo, Francisco Morazán, zona colindante con Las Casitas.
De acuerdo con reportes preliminares, seis sujetos armados llegaron a bordo de una camioneta roja, esperaron el momento en que los jóvenes se encontraban solos y los privaron de su libertad.
Tras el rapto, los individuos subieron a los hermanos al vehículo y huyeron con rumbo desconocido. Desde entonces inició la preocupación de sus familiares.
Un pariente de las víctimas acudió a una posta policial para denunciar lo ocurrido, indicando que varias personas armadas se los habían llevado, y más tarde regresó en busca de información sin obtener respuestas.
Fue hasta la mañana del domingo 29 de marzo cuando el Sistema Nacional de Emergencias 911 recibió una alerta sobre dos cuerpos tirados en una acera, en la entrada de la residencial Altos del Trapiche.
Al llegar al lugar, agentes de la Policía Nacional confirmaron que se trataba de un hombre y una mujer sin signos vitales, quienes posteriormente fueron identificados como los hermanos reportados como desaparecidos.
En la escena del crimen se encontraron alrededor de 25 casquillos de bala, y se determinó que las víctimas presentaban múltiples impactos, en su mayoría en la cabeza.
Las autoridades procedieron a acordonar el área e iniciar las investigaciones para esclarecer este crimen, mientras versiones preliminares indican que el hecho habría sido planificado.
Las autoridades vinculan este crimen con otro registrado en Las Casitas el pasado 17 de marzo, cuando fue asesinado Jared Torres Sánchez, quien presuntamente sería hermano de las víctimas.