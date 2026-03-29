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Les dispararon al rostro y la cabeza: crimen de los hermanos en Altos de El Trapiche

En el lugar se hallaron alrededor de 25 casquillos de bala y la mayoría de las heridas estaban en el rostro y la cabeza. Aquí los detalles del sangriento crimen

  • Actualizado: 29 de marzo de 2026 a las 21:10
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Una noche de angustia vivió la familia de los hermanos cuando, el pasado sábado alrededor de las 11:00 de la noche, sicarios llegaron a raptarlos en la aldea Las Pozas, en Mateo, cerca de la aldea Las Casitas.

 Foto: EL HERALDO
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Pese a que en horas de la madrugada acudieron a la Policía en busca de ayuda, horas después los hermanos fueron hallados sin vida en la residencial Altos del Trapiche.

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El crimen fue cometido con saña. La escena era impactante y en el lugar se encontraron alrededor de 25 casquillos de bala.

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Cuando Medicina Forense llegó a la zona, encontró los cuerpos tirados sobre una acera, evidenciando la violencia del hecho.

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Ambos jóvenes estaban en una acera inclinada, y la sangre provenía principalmente de la cabeza, donde se concentraban la mayoría de los impactos de bala.

 Foto: Redes sociales
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Los atacantes dirigieron los disparos al rostro, lo que provocó graves daños y dificultó su reconocimiento inmediato.

 Foto: EL HERALDO
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Los hermanos fueron identificados como María Fernanda Torres Sánchez y Jonathan Mauricio Torres Sánchez.

 Foto: Redes sociales
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Según la información preliminar, varios sujetos armados llegaron hasta la vivienda de las víctimas y, por la fuerza, los sacaron del lugar. Posteriormente, los subieron a una camioneta y huyeron con rumbo desconocido.

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Testigos aseguraron que en el sector de Mateo habían llegado entre 10 y 13 personas armadas, y no descartaron que se hicieran pasar por agentes policiales. Con esperanza, la familia los buscó en postas policiales para verificar si estaban detenidos, pero se confirmó que no.

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Imágenes de la escena muestran a los dos jóvenes tendidos sobre la acera, con evidentes signos de violencia, especialmente en el rostro y la cabeza.

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