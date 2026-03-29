Les dispararon al rostro y la cabeza: crimen de los hermanos en Altos de El Trapiche

Una noche de angustia vivió la familia de los hermanos cuando, el pasado sábado alrededor de las 11:00 de la noche, sicarios llegaron a raptarlos en la aldea Las Pozas, en Mateo, cerca de la aldea Las Casitas.
Pese a que en horas de la madrugada acudieron a la Policía en busca de ayuda, horas después los hermanos fueron hallados sin vida en la residencial Altos del Trapiche.
El crimen fue cometido con saña. La escena era impactante y en el lugar se encontraron alrededor de 25 casquillos de bala.
Cuando Medicina Forense llegó a la zona, encontró los cuerpos tirados sobre una acera, evidenciando la violencia del hecho.
Ambos jóvenes estaban en una acera inclinada, y la sangre provenía principalmente de la cabeza, donde se concentraban la mayoría de los impactos de bala.
Los atacantes dirigieron los disparos al rostro, lo que provocó graves daños y dificultó su reconocimiento inmediato.
Los hermanos fueron identificados como María Fernanda Torres Sánchez y Jonathan Mauricio Torres Sánchez.
Según la información preliminar, varios sujetos armados llegaron hasta la vivienda de las víctimas y, por la fuerza, los sacaron del lugar. Posteriormente, los subieron a una camioneta y huyeron con rumbo desconocido.
Testigos aseguraron que en el sector de Mateo habían llegado entre 10 y 13 personas armadas, y no descartaron que se hicieran pasar por agentes policiales. Con esperanza, la familia los buscó en postas policiales para verificar si estaban detenidos, pero se confirmó que no.
Imágenes de la escena muestran a los dos jóvenes tendidos sobre la acera, con evidentes signos de violencia, especialmente en el rostro y la cabeza.