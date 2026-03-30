Liam Rivera sigue desaparecido tras el naufragio de una embarcación en Gracias a Dios

Por su parte, la madre del menor (camisa negra) también solicitó que se mantengan las operaciones de rescate. “Él no puede quedarse en el mar, yo quiero llevármelo. No puedo dormir sin saber nada de mi hijo. Todos los días le pido a Dios que me lo traiga. Tengo fe de que Dios lo va a traer para darle sepultura”, declaró con desesperación.