Liam Rivera sigue desaparecido tras el naufragio de una embarcación en Gracias a Dios

El pequeño Liam Isaac Rivera Alvarado continúa desaparecido tras caer al mar desde la embarcación ‘Mrs. Jim’, que enfrentó un fuerte oleaje mientras navegaba cerca de la comunidad de Río Plátano, en el departamento de Gracias a Dios. Aquí los detalles:
El incidente ocurrió cuando una ola de gran tamaño inclinó la embarcación, provocando que tres personas cayeran al agua: dos mujeres y el menor.
La tripulación logró rescatar a las mujeres, identificadas como Darlin Zavala y Dilcia Rivera, abuela del niño, pero Liam permanece desaparecido.
Doña Dilcia pidió a las autoridades y a la comunidad que no detengan la búsqueda. “Queremos saber cómo está mi niño. Por favor, ayúdennos a buscarlo. Ya no tenemos fuerzas para luchar; este lugar no lo conocemos”, expresó entre lágrimas.
Añadió que su pasaje costó 1,500 lempiras y el del niño 700, y lamentó: “No sabía que solo a morir venía”.
Por su parte, la madre del menor (camisa negra) también solicitó que se mantengan las operaciones de rescate. “Él no puede quedarse en el mar, yo quiero llevármelo. No puedo dormir sin saber nada de mi hijo. Todos los días le pido a Dios que me lo traiga. Tengo fe de que Dios lo va a traer para darle sepultura”, declaró con desesperación.
El capitán de la embarcación, Alner Molina, informó que las olas alcanzaban entre 12 y 14 pies de altura, condiciones que son habituales en esa zona del Caribe hondureño. “Habían olas de entre 12 y 14 pies”, detalló, señalando que el temporal complicó las labores de control y rescate a bordo.
Desde el momento del accidente, las Fuerzas Armadas, a través de la Fuerza Naval, mantienen operativos de búsqueda y rescate en la Laguna de Ibans y áreas cercanas, con apoyo de pobladores de la zona.
Las labores se han prolongado durante varias horas, utilizando luces y recursos para intentar localizar al menor en la oscuridad del mar, pero no se ha localizado al pequeño Liam.
Familiares de Liam Rivera mantienen la esperanza de que sea encontrado con vida, confiando en que la coordinación entre las Fuerzas Armadas y voluntarios logre dar con su paradero.