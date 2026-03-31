Jóvenes asesinados en Trujillo eran cortadores de palma africana

Se trata de Waldon Eriberto Velásquez García , de 22 años de edad y Deris Jacobo Peña Pérez , de 25 años, quienes perdieron la vida al ser atacados a balazos por individuos en la aldea Panamá, del municipio de Trujillo, Colón.

San Pedro Sula, Honduras.- La violencia sigue cobrando vidas en el país, y la mañana de ayer, dos amigos se sumaron a la cifra de homicidios, que ya sobrepasa los 470.

El reporte de las autoridades policiales indica que los jóvenes, quienes trabajaban como cortadores de palma africana en la zona, se conducían en una motocicleta y se dirigieron a su trabajo cuando individuos armados los interceptaron, siguieron y luego les dispararon en reiteradas ocasiones hasta matarlos.

Ángel Santos, suboficial y vocero policial del municipio, dijo ayer que un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaba las diligencias para dar con el paradero de los responsables y determinar el móvil que conllevó al doble crimen.

Santos dijo además que los familiares se llevaron los cuerpos de los jóvenes hasta sus viviendas, por lo que el personal de Medicina Forense se tuvo que trasladar a cada casa para realizar el levantamiento de ley.

"Por el momento la DPI trabaja en la investigación. Esperamos en los próximos días tener resultados sobre la identidad de los responsables", manifestó el vocero policial.

De acuerdo con cifras del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), la ciudad de Trujillo sumaba hasta el 15 de marzo seis muertes violentas. Todo el departamento reportaba hasta esa misma fecha 26 víctimas, de las que 23 eran hombres y tres mujeres.