Lo llamaron y le hicieron un falso pedido para asesinarlo: crimen del chef Karim Mayes

Como un gran amigo, hermano y hombre trabajador, será recordado Karim Mayes, quien salió a entregar un "falso pedido" sin imaginar que eso acabaría con su vida. Aquí los detalles del crimen:
Karim José Mayes Bulnes era conocido en la zona por desempeñarse como chef y emprendedor, además de realizar entregas a domicilio. También era un aficionado del Olimpia.
Versiones indican que Mayes habría recibido ayer lunes una llamada en la que le solicitaban un servicio de delivery, por lo que salió a cumplir con su labor.
Sin embargo, cuando Karim se dirigía a entregar el pedido fue interceptado por sujetos desconocidos, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.
Karim Mayes quedó gravemente herido y, mientras aún presentaba signos vitales, fue trasladado de emergencia al Hospital Santa Teresa de Comayagua.
Lamentablemente, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala.
Su cuerpo fue trasladado a la morgue capitalina, donde se le practicará la autopsia correspondiente para luego ser entregado a sus familiares.
Hasta el momento, se desconoce el paradero de los responsables, así como el móvil detrás del ataque armado.
Este hecho ha generado consternación entre conocidos y residentes de Comayagua, ante la forma en que ocurrió el crimen, quienes lamentan su muerte y piden justicia.
"La más importante de esas características siempre fue la amistad, y eso fue lo mejor. No solo éramos nosotros; no fuimos muchos, pero hubo quienes siempre estuvieron para brindar ayuda. Y cuando se necesitó aliento, lo diste, siempre con disposición", dijo uno de sus amigos.
Su hermana escribió: "Mi corazón está roto, a mi hermanito me lo mataron. Ay, mi “Pokémon”, cómo te voy a extrañar. Te amo; allá nos veremos en el cielo. Te amo y te amaré toda mi vida, Karim José Mayes Bulnes".
Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer este hecho violento y dar con los responsables.