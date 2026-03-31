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Lo llamaron y le hicieron un falso pedido para asesinarlo: crimen del chef Karim Mayes

"Mi corazón está roto, a mi hermanito me lo mataron", dijo la hermana de Karim, chef y repartidor conocido en Comayagua, quien fue asesinado tras salir a entregar un falso pedido

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 07:58
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Como un gran amigo, hermano y hombre trabajador, será recordado Karim Mayes, quien salió a entregar un "falso pedido" sin imaginar que eso acabaría con su vida. Aquí los detalles del crimen:

 Foto: Redes sociales
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Karim José Mayes Bulnes era conocido en la zona por desempeñarse como chef y emprendedor, además de realizar entregas a domicilio. También era un aficionado del Olimpia.

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Versiones indican que Mayes habría recibido ayer lunes una llamada en la que le solicitaban un servicio de delivery, por lo que salió a cumplir con su labor.

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Sin embargo, cuando Karim se dirigía a entregar el pedido fue interceptado por sujetos desconocidos, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

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Karim Mayes quedó gravemente herido y, mientras aún presentaba signos vitales, fue trasladado de emergencia al Hospital Santa Teresa de Comayagua.

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Lamentablemente, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala.

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Su cuerpo fue trasladado a la morgue capitalina, donde se le practicará la autopsia correspondiente para luego ser entregado a sus familiares.

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Hasta el momento, se desconoce el paradero de los responsables, así como el móvil detrás del ataque armado.

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Este hecho ha generado consternación entre conocidos y residentes de Comayagua, ante la forma en que ocurrió el crimen, quienes lamentan su muerte y piden justicia.

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"La más importante de esas características siempre fue la amistad, y eso fue lo mejor. No solo éramos nosotros; no fuimos muchos, pero hubo quienes siempre estuvieron para brindar ayuda. Y cuando se necesitó aliento, lo diste, siempre con disposición", dijo uno de sus amigos.

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Su hermana escribió: "Mi corazón está roto, a mi hermanito me lo mataron. Ay, mi “Pokémon”, cómo te voy a extrañar. Te amo; allá nos veremos en el cielo. Te amo y te amaré toda mi vida, Karim José Mayes Bulnes".

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Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer este hecho violento y dar con los responsables.

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