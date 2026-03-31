Raptan y asesinan a un joven en sector solitario de la aldea Guasculile

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven fue raptado y asesinado en la aldea Guasculile en la salida a Olancho.

El cuerpo de la víctima, quien hasta el momento no ha sido identificado, se encuentra en un sector solitario, frente al cementerio de la comunidad.

Informes preliminares establecen que la víctima fue raptada en la zona 5 de la colonia Cerro Grande de Comayagüela alrededor de las 6:00 de la tarde del lunes.