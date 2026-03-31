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Raptan y asesinan a un joven en sector solitario de la aldea Guasculile

Autoridades policiales llegaron hasta la escena donde se encontró el cuerpo sin vida de un hombre, quien no ha sido identificado; fue raptado el lunes por la tarde

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 09:08
Raptan y asesinan a un joven en sector solitario de la aldea Guasculile

Escena donde fue encontrado el cuerpo sin vida de este joven.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven fue raptado y asesinado en la aldea Guasculile en la salida a Olancho.

El cuerpo de la víctima, quien hasta el momento no ha sido identificado, se encuentra en un sector solitario, frente al cementerio de la comunidad.

Informes preliminares establecen que la víctima fue raptada en la zona 5 de la colonia Cerro Grande de Comayagüela alrededor de las 6:00 de la tarde del lunes.

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Presuntamente, al joven lo trasladaron al lugar donde le quitaron la vida, y fue encontrado la mañana de este martes

Agentes de la Policía Nacional han llegado al lugar para acordonar la escena del crimen y recolectar evidencias relacionadas al crimen.

Raptan y asesinan a un joven en sector solitario de la aldea Guasculile
(Foto: EL HERALDO)

Se espera la llegada del personal de Medicina Forense para reconocer y levantar el cadáver para trasladarlo a la morgue y practicarle la autopsia.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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