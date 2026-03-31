Raptan y asesinan a un joven en sector solitario de la aldea Guasculile

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven fue raptado y asesinado en la aldea Guasculile en la salida a Olancho.
El cuerpo de la víctima, quien hasta el momento no ha sido identificado, se encuentra en un sector solitario, frente al cementerio de la comunidad.
Informes preliminares establecen que la víctima fue raptada en la zona 5 de la colonia Cerro Grande de Comayagüela alrededor de las 6:00 de la tarde del lunes.
Presuntamente, al joven lo trasladaron al lugar donde le quitaron la vida, y fue encontrado la mañana de este martes
Agentes de la Policía Nacional han llegado al lugar para acordonar la escena del crimen y recolectar evidencias relacionadas al crimen.
Se espera la llegada del personal de Medicina Forense para reconocer y levantar el cadáver para trasladarlo a la morgue y practicarle la autopsia.