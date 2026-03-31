Hallan caletas con supuesta droga en vivienda durante allanamientos en San Lorenzo

San Lorenzo, Honduras.- Durante operativos de allanamiento en el municipio de San Lorenzo, departamento de Valle, autoridades localizaron varias caletas con supuesta droga, como parte de acciones contra el narcotráfico en la zona sur del país.
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informaron que el hallazgo se produjo en el marco de una serie de intervenciones ejecutadas en distintos puntos del municipio.
Según el reporte preliminar, los paquetes fueron encontrados dentro de una vivienda que se encontraba deshabitada, lo que llamó la atención de los equipos de investigación durante el desarrollo de los allanamientos.
Las autoridades detallaron que la droga estaba escondida en una especie de agujero o compartimiento oculto en el piso de la estructura, utilizado presuntamente como caleta para resguardar la sustancia ilícita.
De manera preliminar, se contabilizan al menos 20 paquetes que contendrían droga, aunque será mediante los análisis correspondientes que se confirmará el tipo y peso exacto de la sustancia incautada.
Pese al importante hallazgo, hasta el momento no se reportan personas detenidas en relación con este caso, por lo que las investigaciones continúan para determinar a quién pertenece la vivienda y quiénes estarían detrás del almacenamiento de la droga.
Las autoridades policiales mantienen abiertas las diligencias y no descartan nuevas acciones en la zona, mientras avanzan en la recolección de evidencias que permitan dar con los responsables.