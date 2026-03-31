Hallan caletas con supuesta droga en vivienda durante allanamientos en San Lorenzo

San Lorenzo, Honduras.- Durante operativos de allanamiento en el municipio de San Lorenzo, departamento de Valle, autoridades localizaron varias caletas con supuesta droga, como parte de acciones contra el narcotráfico en la zona sur del país.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informaron que el hallazgo se produjo en el marco de una serie de intervenciones ejecutadas en distintos puntos del municipio.

Según el reporte preliminar, los paquetes fueron encontrados dentro de una vivienda que se encontraba deshabitada, lo que llamó la atención de los equipos de investigación durante el desarrollo de los allanamientos.