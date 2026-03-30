Lo amarraron a un palo tras asaltar a una mujer: capturan a presunto ladrón en SPS

Este sujeto fue amarrado a un palo tras ser sorprendido asaltando a una mujer en San Pedro Sula. ¿Cómo sucedieron los hechos?
Al hombre no le salieron los planes como lo esperaba. Otro hombre presenció el momento en el que asaltó a una mujer.
Según se conoció, el hombre le quitó el celular a una mujer y empezó a huir, pero otro hombre que presenció el asalto lo siguió en su carro.
A unas seis cuadras del asalto, el sujeto fue alcanzado por el otro hombre en su carro. ¿Qué pasó después?
La captura se registró en la cuarta y quinta calle, segunda avenida del barrio Barandillas.
El ciudadano, junto a otras personas, lo amarraron a un palo con una cinta naranja a la espera de las autoridades.
Al llegar la Policía Nacional, el hombre estaba amarrado a un palo en un extenso parqueo de un comercio local.
La misma persona que lo persiguió y amarró se aseguró de que se subiera a la patrulla y le advirtió que le iría peor si pensaba en escaparse.
El sujeto quedó con golpes en su rostro y en shock tras lo sucedido. Las autoridades pidieron a la población denunciar si han sido víctimas del sujeto, porque de lo contrario podría salir libre después de 24 horas.
Hasta el momento se desconoce la identidad del sujeto que asaltó a la mujer. El hombre que lo capturó fue el má alegre cuando vio que llegaron los elementos policiales.