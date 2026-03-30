Jabes Torres, asesinado 11 días antes que los hermanos en El Trapiche: ¿cómo fue el crimen?

¿Cómo ocurrió el rapto de los dos hermanos, posterior al primer crimen? “Lo que me contaron es que llegaron dos hombres a la casa; se llevaban a mi hijo menor y mi hija mayor corrió a avisarle a mi esposa. Cuando ella salió, montaron al muchacho en la camioneta y a ella la jalaron del pelo y se la llevaron también”, relató el padre de los jóvenes.