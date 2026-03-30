Jabes Torres, asesinado 11 días antes que los hermanos en El Trapiche: ¿cómo fue el crimen?

Menos de dos semanas pasaron para que la familia Torres Sánchez volviera a recibir otro duro golpe. Antes de que asesinaran a los dos hermanos (figuran en la foto), ya habían enterrado a otro miembro de la familia. Conozca cómo fue este primer crimen. ¿Están vinculados?
Un miembro de la familia Torres Sánchez fue acribillado 11 días antes de que los hermanos María Fernanda y Jonathan Mauricio fueran asesinados. ¿Cómo ocurrió el crimen?
El padre de los hermanos Torres confirmó que el 17 de marzo un nieto suyo, es decir, sobrino de las dos víctimas, fue asesinado en la aldea Las Casitas, en una llantera. Los tres habían crecido como hermanos y tenían edades similares.
El primer miembro de la familia fue asesinado el 17 de marzo y, posteriormente, dos miembros más fueron hallados muertos el pasado 29 de marzo en la residencial Altos de El Trapiche, tras haber sido raptados de su propia vivienda en el sector de Las Pozas, Mateo, colindante con la aldea Las Casitas.
El tercer miembro de esta familia asesinado en el mismo mes se llamaba Jabes Yared Torres Sánchez, de 22 años. ¿Cómo ocurrió el crimen? El joven realizaba sus labores cuando fue interceptado por desconocidos en la llantera, quienes abrieron fuego contra él.
En el suelo, frente a la llantera, quedaron manchas de sangre. También se encontraron dos casquillos de bala. Las personas que estaban cerca resguardaron estos indicios para que nadie los moviera antes de la llegada de la Policía.
El hecho donde murió el primer miembro de la familia se registró en el Anillo Periférico, a la altura del desvío hacia la aldea Las Casitas, donde estaba ubicada la llantera en la que laboraba el joven.
“Mi esposa va a la iglesia, mi hija mayor es pastora. También mataron a mi nieto allí en Las Casitas; era mi nieto y lo fueron a buscar a la llantera en el Anillo Periférico”, lamentó el padre de las víctimas, quien agregó que su hijo de vez en cuando trabajaba en ese lugar.
¿Cómo ocurrió el rapto de los dos hermanos, posterior al primer crimen? “Lo que me contaron es que llegaron dos hombres a la casa; se llevaban a mi hijo menor y mi hija mayor corrió a avisarle a mi esposa. Cuando ella salió, montaron al muchacho en la camioneta y a ella la jalaron del pelo y se la llevaron también”, relató el padre de los jóvenes.
Jonathan y María Torres Sánchez fueron hallados sin vida el pasado domingo 29 de marzo, tras haber sido raptados de su vivienda. En la escena del crimen se encontraron 25 casquillos de bala. Las autoridades siguen investigando si este hecho tiene relación con el asesinato de su sobrino, Jabes Torres, a quien consideraban como un hermano.