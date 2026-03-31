Conductor de rapidito muere tras un ataque armado en San Pedro Sula

Cortés, Honduras.- Un nuevo hecho violento se registró en San Pedro Sula, departamento de Cortés, donde un conductor del transporte público perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado.

La víctima fue identificada como Alexis Isaac Castro Rivera, quien conducía una unidad de la ruta colonia López Arellano al momento del atentado.

El hecho ocurrió la noche de ayer lunes -30 de marzo- en la avenida Junior, donde sujetos desconocidos interceptaron el bus y abrieron fuego directamente contra el conductor.