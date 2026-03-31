Conductor de rapidito muere tras un ataque armado en San Pedro Sula

Cortés, Honduras.- Un nuevo hecho violento se registró en San Pedro Sula, departamento de Cortés, donde un conductor del transporte público perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado.
La víctima fue identificada como Alexis Isaac Castro Rivera, quien conducía una unidad de la ruta colonia López Arellano al momento del atentado.
El hecho ocurrió la noche de ayer lunes -30 de marzo- en la avenida Junior, donde sujetos desconocidos interceptaron el bus y abrieron fuego directamente contra el conductor.
De acuerdo con información preliminar, los atacantes dispararon en repetidas ocasiones contra la unidad, dejando gravemente herido a Castro Rivera.
Tras el ataque, el conductor fue auxiliado y trasladado de emergencia hacia el Hospital Mario Catarino Rivas, con la esperanza de salvarle la vida. Sin embargo, murió ante la gravedad de sus heridas.
Hasta el momento, se desconoce el paradero de los responsables, así como el móvil detrás de este crimen.
Por su parte, las autoridades policiales informaron que ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este lamentable suceso.