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Conductor de rapidito muere tras un ataque armado en San Pedro Sula

Alexis Isaac Castro Rivera fue atacado cuando se encontraba en su jornada laboral por sujetos desconocidos; autoridades buscan a los responsables del crimen

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 06:55
Conductor de rapidito muere tras un ataque armado en San Pedro Sula

El ahora occiso manejaba el bus número N-25 de la empresa ETISLAH, que cubre la ruta desde la colonia López Arellano.

 Foto: Redes sociales

Cortés, Honduras.- Un nuevo hecho violento se registró en San Pedro Sula, departamento de Cortés, donde un conductor del transporte público perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado.

La víctima fue identificada como Alexis Isaac Castro Rivera, quien conducía una unidad de la ruta colonia López Arellano al momento del atentado.

El hecho ocurrió la noche de ayer lunes -30 de marzo- en la avenida Junior, donde sujetos desconocidos interceptaron el bus y abrieron fuego directamente contra el conductor.

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De acuerdo con información preliminar, los atacantes dispararon en repetidas ocasiones contra la unidad, dejando gravemente herido a Castro Rivera.

Tras el ataque, el conductor fue auxiliado y trasladado de emergencia hacia el Hospital Mario Catarino Rivas, con la esperanza de salvarle la vida. Sin embargo, murió ante la gravedad de sus heridas.

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Hasta el momento, se desconoce el paradero de los responsables, así como el móvil detrás de este crimen.

Por su parte, las autoridades policiales informaron que ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este lamentable suceso.


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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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