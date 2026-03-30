Matan a repartidor cuando realizaba una entrega en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- Un joven que se desempeñaba como repartidor perdió la vida de forma violenta la tarde del domingo en la entrada de la colonia Los Laureles, en La Ceiba, departamento de Atlántida.

La víctima fue identificada como Ronni Adonai Pineda García, de 29 años, originario y residente de la colonia Las Mercedes, en la misma ciudad, donde era conocido por su trabajo como 'delivery'.

De acuerdo con información preliminar, el joven fue atacado a disparos por sujetos desconocidos cuando ingresaba a la referida colonia para realizar una entrega.

El hecho ocurrió en horas de la tarde y, pese a que personas que se encontraban en la zona alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones, al llegar al lugar, Pineda García ya no presentaba signos vitales.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del crimen ni han brindado detalles sobre los responsables, quienes se dieron a la fuga tras el ataque.

Agentes policiales y personal de Medicina Forense se desplazaron a la escena para realizar el levantamiento cadavérico e iniciar las investigaciones correspondientes.

La muerte del joven ha generado consternación entre familiares, amigos y conocidos, quienes a través de redes sociales han expresado su pesar y solidaridad con su familia.

"Dios te tenga en su gloria, manito. Tanta felicidad que tenías porque pronto serías padre. Fuerza para su familia y su esposa", escribió uno de sus allegados. Otros mensajes lamentaban: “Descansa en paz, te voy a extrañar mucho” y “Ya iba a ser papá, fuerza para su esposa”.