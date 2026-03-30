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"Iba a ser papá": Ronni Pineda entró a entregar un pedido y fue asesinado en La Ceiba

El dolor y luto invade hoy las vidas de la familia Pineda García, luego de la muerte de Ronni, quien, según sus amigos, iba a ser papá; exigen justicia por su crimen

  • Actualizado: 30 de marzo de 2026 a las 13:21
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Ronni Pineda era un joven repartidor que perdió la vida de manera violenta la tarde del domingo en la entrada de la colonia Los Laureles, en La Ceiba, departamento de Atlántida. Aquí los detalles:

Foto: Redes sociales
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Ronni Adonai Pineda García, de 29 años, era originario y residente de la colonia Las Mercedes, donde era conocido por su trabajo como repartidor.

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Según información preliminar, Pineda García fue atacado a disparos por sujetos desconocidos mientras ingresaba a la colonia para realizar una entrega.

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El hecho ocurrió en horas de la tarde, cuando vecinos que escucharon múltiples detonaciones alertaron a las autoridades, pero al llegar al lugar, el joven ya no presentaba signos vitales.

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Las autoridades no han determinado el móvil del crimen ni han proporcionado información sobre los responsables, quienes se dieron a la fuga tras el ataque.

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Agentes policiales y personal de Medicina Forense acudieron a la escena para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones correspondientes.

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"Ya iba a ser papá, fuerza para su esposa", fue uno de los mensajes más dolorosos en una de sus publicaciones.

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“Dios te tenga en su gloria, manito. Tanta felicidad que tenías porque pronto serías padre. Fuerza para su familia y su esposa”, escribió uno de sus amigos en su perfil.

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La noticia ha causado consternación entre familiares, amigos y vecinos, quienes han expresado su pesar y solidaridad con los allegados del joven en redes sociales. “Descansa en paz, te voy a extrañar mucho”, mencionaron.

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Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio y dar con los responsables, mientras la familia del joven exige justicia por la pérdida de Pineda García.

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