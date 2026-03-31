"Te amaré toda mi vida": mensaje de hermana de Karim Mayes, chef asesinado en Comayagua

Con una foto del recuerdo de su juventud, Wire Mayes Cristina, hermana de Karim Mayes, hoy se despide de su compañero de vida, luego de que la inseguridad en el país le arrebatara la vida. Este fue el mensaje que dejó:
Un hombre trabajador, servicial y de buen corazón: así fue descrito Karim Mayes por sus amigos y familia, quienes hoy lamentan su muerte en Comayagua.
Todo ocurrió la tarde de ayer lunes -30 de marzo- cuando Karim Mayes, quien era chef y también trabajaba como delivery, recibió una llamada para entregar un pedido, sin imaginar que ese mismo día acabaría con su vida.
Mayes se dirigía a realizar su trabajo y durante el trayecto fue interceptado por sujetos desconocidos, quienes, sin mediar palabras, lo atacaron a disparos.
Aún con vida, el hombre fue trasladado de manera inmediata al Hospital Santa Teresa de Comayagua, pero, debido a la gravedad de sus heridas, falleció momentos después.
Tras su crimen, su hermana, Wire Mayes Cristina, publicó una fotografía de ambos cuando eran jóvenes, acompañada de un doloroso mensaje.
"Mi corazón está roto. Mi hermanito fue asesinado. ¡Ay, mi Pokémon! Cómo te voy a extrañar. Te amo; allá nos vemos en el cielo. Te amaré toda mi vida, Karim José Mayes Bulnes", lamentó.
Continuó: "Quiero pedir al pueblo de Comayagua que cualquier persona que tenga información sobre quienes le quitaron la vida a mi hermano lo entregue a la Policía. Se dará recompensa. No es justo la criminalidad que hay allá; debemos unirnos como pueblo para llevar a esos criminales a la cárcel" .
La Policía Nacional informó que mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar el móvil del crimen y ubicar a los responsables.
Su muerte hoy deja en gran dolor a sus amigos, conocidos, familiares y clientes, quienes lo recuerdan como un hombre trabajador, buen amigo y fiel al equipo de sus amores: el Olimpia.