  1. Inicio
  2. · Sucesos

Dos hombres fueron asesinados a balazos cuando viajaban en motocicleta en Trujillo

Personas desconocidas que portaban armas de fuego asesinaron a balazos a dos hombres que se transportaban en una motocicleta la noche del viernes

  • Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 12:02
Dos hombres fueron asesinados a balazos cuando viajaban en motocicleta en Trujillo

Los cuerpos de los dos hombres quedaron tirados en una calle oscura y fueron levantados por los pobladores de la aldea Monte Cristo y los trasladaron a sus viviendas.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Dos hombres fueron asesinados a balazos la noche del viernes cuando se transportaban en una motocicleta en la aldea Monte Cristo de Trujillo, Colón.

Personas desconocidas interceptaron a las víctimas y les dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarles la vida y luego se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

De varios disparos matan a dos hombres en San Luis, Santa Bárbara

Uno de los fallecidos fue identificado como Melvin Flores, mientras que el otro hombre asesinado permanece como desconocido.

Se informó que los dos occisos se conducían en una motocicleta en horas de la noche del viernes y fueron interceptados por sujetos armados y les dispararon mientras estaban en movimiento.

Los cuerpos quedaron tendidos en una oscura calle de la comunidad del municipio de Trujillo, Colón.

Matan a disparos a dos hombres en la colonia Centroamérica de la capital

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al sector para iniciar las investigaciones relacionadas al doble crimen.

En tanto, personas que residen en el sector levantaron los cuerpos y en un vehículo pick up los trasladaron a sus viviendas.

Los equipos de investigación deben identificar las causas y responsables de haber asesinado a balazos a los dos hombres.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias