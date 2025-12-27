Dos hombres fueron asesinados a balazos cuando viajaban en motocicleta en Trujillo

Tegucigalpa, Honduras.- Dos hombres fueron asesinados a balazos la noche del viernes cuando se transportaban en una motocicleta en la aldea Monte Cristo de Trujillo, Colón. Personas desconocidas interceptaron a las víctimas y les dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarles la vida y luego se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Uno de los fallecidos fue identificado como Melvin Flores, mientras que el otro hombre asesinado permanece como desconocido. Se informó que los dos occisos se conducían en una motocicleta en horas de la noche del viernes y fueron interceptados por sujetos armados y les dispararon mientras estaban en movimiento. Los cuerpos quedaron tendidos en una oscura calle de la comunidad del municipio de Trujillo, Colón.