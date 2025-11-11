Dos hombres son asesinados en San Marcos de Jutiquile, Juticalpa

Juticalpa, Olancho.- Dos hombres fueron asesinados a balazos la mañana de este martes en la comunidad de San Marcos de Jutiquile, municipio de Juticalpa, departamento de Olancho. Las víctimas fueron identificadas como Linton Josué Rivera Isaula y Jacobo Alexis Romero, quienes se dirigían a su trabajo a bordo de una motocicleta cuando fueron interceptados y acribillados por desconocidos.

Los cuerpos quedaron uno sobre el otro, junto a una motocicleta de color azul en la que se trasladaban por la calle principal de San Marcos de Jutiquile. Tras el ataque, una patrulla de la Policía Nacional llegó al lugar y acordonó la escena del crimen. Los cadáveres fueron cubiertos con plástico negro mientras se esperaba la llegada de las autoridades competentes.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y personal de Medicina Legal y Ciencias Forenses se desplazaron a la zona para realizar las investigaciones y efectuar el levantamiento cadavérico correspondiente. De acuerdo con datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), entre el 1 de enero y el 2 de noviembre de 2025 se registran 186 muertes violentas en el departamento de Olancho.