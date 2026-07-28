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Asesinan a un hombre e hieren a su hijo de siete años en Atima, Santa Bárbara

Hombres armados irrumpieron en la vivienda de la víctima y abrieron fuego sin mediar palabra, dejando herido a un menor de siete años

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 15:34
Asesinan a un hombre e hieren a su hijo de siete años en Atima, Santa Bárbara

Hombres armados entraron a la vivienda de Elmer Ponce y, sin mediar palabra, le arrebataron la vida.

 Fotos: Redes sociales

Santa Bárbara, Honduras.- Un ataque armado registrado durante la noche del lunes 27 de julio en el municipio de Atima, departamento de Santa Bárbara, dejó como saldo un hombre muerto y un niño de siete años herido.

La víctima mortal fue identificada como Elmer Ponce, de 36 años, objetivo principal del ataque, mientras que el menor herido responde al nombre de Javier Ponce (7), quien fue trasladado a un hospital para recibir asistencia médica.

Según información preliminar, los atacantes habrían llegado hasta la vivienda de Elmer Ponce y, sin mediar palabras, abrieron fuego contra la víctima, quien perdió la vida en el lugar.

Las autoridades policiales llegaron a la zona e iniciaron las indagaciones del caso para dar con el paradero de los responsables y determinar el móvil del crimen.

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Esta muerte se suma a los más de 1,200 homicidios registrados en los primeros seis meses del 2026, según estadísticas del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), lo que refleja la ola de violencia que enfrenta el país.

En Honduras, fallecen 12 de cada 100,000 personas en 2026 a causa de una muerte violenta.

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 (Foto: Cortesía SEPOL)

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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