Asesinan a un hombre e hieren a su hijo de siete años en Atima, Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Un ataque armado registrado durante la noche del lunes 27 de julio en el municipio de Atima, departamento de Santa Bárbara, dejó como saldo un hombre muerto y un niño de siete años herido.

La víctima mortal fue identificada como Elmer Ponce, de 36 años, objetivo principal del ataque, mientras que el menor herido responde al nombre de Javier Ponce (7), quien fue trasladado a un hospital para recibir asistencia médica.

Según información preliminar, los atacantes habrían llegado hasta la vivienda de Elmer Ponce y, sin mediar palabras, abrieron fuego contra la víctima, quien perdió la vida en el lugar.

Las autoridades policiales llegaron a la zona e iniciaron las indagaciones del caso para dar con el paradero de los responsables y determinar el móvil del crimen.