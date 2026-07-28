Venía de un velorio y lo interceptaron: Norman Sosa, joven asesinado en Río Hondo

Tegucigalpa, Honduras. - Como Norman Alexander Sosa fue identificado el hombre que perdió la vida en la aldea Río Hondo en el Distrito Central, Francisco Morazán.

La víctima se desplazaba a bordo de un vehículo Honda Civic, color negro, cuando sujetos armados empezaron a dispararle.

Versiones preliminares indican que el Sosa regresaba de un velorio al momento en que fue interceptado y asesinado.

El crimen ocurrió el pasado lunes 27 de julio, minutos antes de la medianoche.