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Venía de un velorio y lo interceptaron: Norman Sosa, joven asesinado en Río Hondo

Las autoridades hallaron aproximadamente 15 casquillos de bala. El joven venía de un velorio cuando lo interceptaron en la aldea Río Hondo

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 15:43
Venía de un velorio y lo interceptaron: Norman Sosa, joven asesinado en Río Hondo

Norman Alexander Sosa, el joven que fue interceptado y asesinado en la aldea Río Hondo.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras. - Como Norman Alexander Sosa fue identificado el hombre que perdió la vida en la aldea Río Hondo en el Distrito Central, Francisco Morazán.

La víctima se desplazaba a bordo de un vehículo Honda Civic, color negro, cuando sujetos armados empezaron a dispararle.

Versiones preliminares indican que el Sosa regresaba de un velorio al momento en que fue interceptado y asesinado.

El crimen ocurrió el pasado lunes 27 de julio, minutos antes de la medianoche.

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El vehículo en el que se trasnportaba Norman Alexander Sosa.

El vehículo en el que se trasnportaba Norman Alexander Sosa.

(Foto: Redes sociales)

Varias perforaciones de bala quedaron en el vehículo en el que se transportaba la víctima. La mayor parte de los disparos impactaron en la puerta del lado del conductor.

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Se presume que los malhechores que perpetraron el crimen estuvieron varios minutos esperándolo para asesinarlo.

Tras la alerta de los vecinos, las autoridades se trasladaron hasta el lugar y se informó que se hallaron alrededor de 15 casquillos de bala.

Las autoridades aún no han brindado más información sobre el móvil del crimen ni se han reportado capturas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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