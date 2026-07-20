Asesinan a balazos al empresario Milton Rápalo en el estacionamiento de un centro comercial en SPS

Cortés, Honduras.- Un nuevo hecho violento se registró este lunes 20 de julio en San Pedro Sula, luego de que un reconocido empresario fuera asesinado a disparos en el estacionamiento de un centro comercial, cuando presuntamente se disponía a abordar su vehículo.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima respondería al nombre de Milton Omar Rápalo.

Según testigos, un hombre se acercó hasta donde se encontraba el empresario y, sin mediar palabra, abrió fuego en repetidas ocasiones, provocándole heridas mortales.