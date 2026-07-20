Asesinan a balazos al empresario Milton Rápalo en el estacionamiento de un centro comercial en SPS

Cortés, Honduras.- Un nuevo hecho violento se registró este lunes 20 de julio en San Pedro Sula, luego de que un reconocido empresario fuera asesinado a disparos en el estacionamiento de un centro comercial, cuando presuntamente se disponía a abordar su vehículo.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima respondería al nombre de Milton Omar Rápalo.
Según testigos, un hombre se acercó hasta donde se encontraba el empresario y, sin mediar palabra, abrió fuego en repetidas ocasiones, provocándole heridas mortales.
Testigos relataron haber escuchado una fuerte ráfaga de disparos que alarmó a clientes y empleados del establecimiento.
Tras el atentado, el empresario quedó tendido a un costado de su vehículo de color negro. Minutos después, equipos de emergencias confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas.
Elementos de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar el área e impedir el ingreso de personas ajenas a la investigación, mientras comenzaban las primeras pesquisas para esclarecer lo ocurrido.
Personal de investigación criminal y de Medicina Forense también se presentó en la escena para realizar el levantamiento cadavérico y recolectar indicios, entre ellos evidencias balísticas y otros elementos que podrían ayudar a identificar al responsable del ataque.
Hasta el momento no se reportaban capturas relacionadas con el crimen. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el móvil del asesinato y dar con el paradero de quien o quienes participaron en el hecho.