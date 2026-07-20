Matan a balazos a un hombre en la colonia Villa Vieja de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La violencia volvió a golpear la capital hondureña la tarde de este lunes 20 de julio, luego de que un hombre fuera asesinado a disparos en la colonia Villa Vieja, en Tegucigalpa.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima recibió varios impactos de bala que le provocaron la muerte en el lugar donde ocurrió el ataque. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad.
Según información preliminar, la víctima sería un hombre que supuestamente estuvo privado de libertad en un centro penal, extremo que deberá ser confirmado por las autoridades durante las investigaciones.
Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área y evitar que se alteraran posibles indicios relacionados con el crimen.
Al lugar también llegaron equipos de Medicina Forense, quienes realizaron el levantamiento cadavérico y trasladaron el cuerpo para practicarle la autopsia correspondiente.
Mientras tanto, especialistas de investigación criminal comenzaron a recopilar evidencias en la escena, incluyendo indicios balísticos y otros elementos que podrían contribuir a esclarecer cómo ocurrió el homicidio e identificar a los responsables.
Hasta el cierre de esta información no se reportaban capturas relacionadas con el caso y las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para establecer el móvil del crimen.
El asesinato se suma a los hechos violentos registrados en distintos sectores del país, mientras la Policía Nacional continúa con las diligencias para identificar plenamente a la víctima y dar con el paradero de los responsables.