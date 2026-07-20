Matan a balazos a un hombre en la colonia Villa Vieja de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La violencia volvió a golpear la capital hondureña la tarde de este lunes 20 de julio, luego de que un hombre fuera asesinado a disparos en la colonia Villa Vieja, en Tegucigalpa.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima recibió varios impactos de bala que le provocaron la muerte en el lugar donde ocurrió el ataque. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad.

Según información preliminar, la víctima sería un hombre que supuestamente estuvo privado de libertad en un centro penal, extremo que deberá ser confirmado por las autoridades durante las investigaciones.