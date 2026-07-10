De al menos 23 disparos matan a hombre durante ataque armado en Choloma

Cortés, Honduras.- Un hecho violento se registró en las últimas horas de este viernes -10 de julio- en la colonia Rondón de Alfredo, en el municipio de Choloma, Cortés, donde un hombre fue asesinado a balazos.
La víctima fue identificada de manera preliminar como Constantino Milla, quien, según los primeros reportes, habría recibido al menos 23 impactos de arma de fuego durante el ataque.
Vecinos de la zona alertaron sobre varias detonaciones de arma de fuego, por lo que equipos policiales se desplazaron hasta el lugar.
Al llegar, agentes policiales encontraron el cuerpo sin vida del hombre, por lo que acordonaron el área para iniciar las investigaciones del caso.
Personal de Medicina Forense y elementos de los cuerpos de investigación realizaron el levantamiento del cadáver y la recolección de indicios que puedan aportar información sobre el crimen.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del ataque ni han informado sobre personas detenidas por este crimen.
Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) iniciaron las indagaciones para recopilar testimonios de posibles testigos y analizar otros elementos que ayuden a identificar a los responsables.