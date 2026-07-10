De al menos 23 disparos matan a hombre durante ataque armado en Choloma

Cortés, Honduras.- Un hecho violento se registró en las últimas horas de este viernes -10 de julio- en la colonia Rondón de Alfredo, en el municipio de Choloma, Cortés, donde un hombre fue asesinado a balazos.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Constantino Milla, quien, según los primeros reportes, habría recibido al menos 23 impactos de arma de fuego durante el ataque.

Vecinos de la zona alertaron sobre varias detonaciones de arma de fuego, por lo que equipos policiales se desplazaron hasta el lugar.