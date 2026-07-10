  1. Inicio
  2. · Sucesos

De al menos 23 disparos matan a hombre durante ataque armado en Choloma

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre cómo ocurrió el crimen, que deja conmocionados a los habitantes de la colonia Rondón de Alfredo

  • Actualizado: 10 de julio de 2026 a las 21:33
De al menos 23 disparos matan a hombre durante ataque armado en Choloma

El hecho ocurrió en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades.

 Foto: Redes sociales

Cortés, Honduras.- Un hecho violento se registró en las últimas horas de este viernes -10 de julio- en la colonia Rondón de Alfredo, en el municipio de Choloma, Cortés, donde un hombre fue asesinado a balazos.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Constantino Milla, quien, según los primeros reportes, habría recibido al menos 23 impactos de arma de fuego durante el ataque.

Vecinos de la zona alertaron sobre varias detonaciones de arma de fuego, por lo que equipos policiales se desplazaron hasta el lugar.

Caen dos supuestos líderes de la Pandilla 18, hermanos entre sí, en operativo ejecutado por DAET

Al llegar, agentes policiales encontraron el cuerpo sin vida del hombre, por lo que acordonaron el área para iniciar las investigaciones del caso.

Personal de Medicina Forense y elementos de los cuerpos de investigación realizaron el levantamiento del cadáver y la recolección de indicios que puedan aportar información sobre el crimen.

Millonarias recompensas: esto ofrecen por los más buscados de Honduras

Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del ataque ni han informado sobre personas detenidas por este crimen.

Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) iniciaron las indagaciones para recopilar testimonios de posibles testigos y analizar otros elementos que ayuden a identificar a los responsables.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias