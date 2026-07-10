Caen dos supuestos líderes de la Pandilla 18, hermanos entre sí, en operativo ejecutado por DAET

Tegucigalpa, Honduras.- Dos presuntos integrantes de la Pandilla 18, y que según la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), son de alta peligrosidad, fueron detenidos este viernes -10 de julio- en Comayagüela. La operación se ejecutó en la periférica y conflictiva colonia Brisas de Olancho, de Comayagüela, al norte de la capital. Se trata de los hermanos Ivis Nolberto Raudales García, de 20 años de edad, conocido con el alias de “Venenoso”, y Kener Jesús Raudales García, de 29 años, apodado “El Rocolita”; dos supuestos miembros activos de la Pandilla 18, señalados de participar en una serie de atentados armados y en el cobro de extorsión contra operarios del transporte interurbano en la capital.

Según las investigaciones desarrolladas por equipos de la DAET, establecen que ambos individuos desempeñaban un papel estratégico dentro de esa organización criminal, siendo los responsables de planificar y ejecutar ataques armados contra las víctimas que se negaban a realizar los pagos exigidos. Además, de coordinar y recolectar las cuotas extorsivas impuestas a transportistas y comerciantes, acción criminal que les generaba ingresos cercanos a 500 mil lempiras mensuales.

Familiares en delito

Las autoridades informaron que ambos figuraban como objetivos prioritarios dentro de las investigaciones relacionadas con la extorsión al sector transporte, debido a su alto nivel de participación dentro de la Pandilla 18, y al riesgo que representaban para las víctimas.