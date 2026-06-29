Arrestan a supuestos pandilleros cuando hacían cobros de extorsión en Amarateca

Tegucigalpa, Honduras.- En el momento que ejecutaban el criminal cobro de extorsión, dos presuntos integrantes de la Pandilla 18 fueron aprehendidos en el valle de Amarateca, en el Distrito Central, Francisco Morazán. La captura fue realizada por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en conjunto con personal operativo de la Unidad Metropolitana de Policía No. 2 (UMEP-2). Estos responden a los nombres de Bayron Misael Girón Varela, de 19 años de edad, conocido con el alias de “El Pingüi”, y Helen Lineth Guevara Mejía, de 28 años, apodada “La China”. El arresto de los supuestos antisociales se dio gracias a labores de seguimiento y combate a esa pandilla en la zona de Amarateca, cuando ambos cobraban montos por extorsión a negocios y operarios del transporte interurbano que cubren las rutas hacia la capital.

Antecedentes

De acuerdo con las investigaciones efectuadas por los equipos de la DAET, “La China” tiene antecedentes por el delito de extorsión, ya que en el año 2023 fue procesada judicialmente por este mismo ilícito. No obstante, por razones que son materia de análisis, esta se encontraba en libertad y reincidiendo en actividades vinculadas a esta modalidad criminal. Las averiguaciones también establecen que ambos detenidos serían los responsables de atemorizar a transportistas, propietarios de pequeños comercios y diversos negocios ubicados en las colonias Hábitat, San Miguel Arcángel, Ciudad España y otros sectores del valle de Amarateca, a quienes exigían fuertes sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas o su patrimonio. Durante la intervención policial, a los sospechosos se les decomisó dinero en efectivo, producto del cobro de extorsión y varios teléfonos celulares, que serán sometidos a análisis técnico-investigativo por su posible vinculación con otras acciones delictivas. Además, una motocicleta utilizada para desplazarse y realizar las rondas de cobro a sus víctimas.