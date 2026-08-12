Nasry Asfura destituye a José Argueta como ministro de Comunicaciones

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura ha hecho su segundo cambio en el gabinete de gobierno al destituir a José Augusto Argueta como ministro de Comunicaciones y Estrategia. EL HERALDO confirmó con una fuente dentro del Poder Ejecutivo que Argueta no sigue en su cargo y en las próximas horas se estará nombrando al sustituto.

El presidente Asfura busca darle un cambio al tema de comunicaciones en su administración, considerando que hay muchos puntos por mejorar. Argueta fue nombrado el 27 de enero, el primer día del gobierno Asfura, y solo se mantuvo en el cargo por poco más de seis meses. Pese a la determinación, Argueta estaría siendo nombrado en el servicio exterior. El primer cambio en el gabinete se había registrado el 27 de mayo cuando el presidente Asfura removió a Elizabeth Rodríguez como titular de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), en su lugar designó al abogado Jorge Alberto Cálix Orellana. Sin embargo, Elizabeth Rodríguez finalmente fue trasladada a la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT) para manejar la institución.