  1. Inicio
  2. · Honduras

Congreso Nacional aprobó más de 829 millones de lempiras en obras deportivas a Condepor

Las adiciones contemplan reajustes en montos de supervisión, obras de mitigación hidrosanitaria y pavimentación en accesos a gimnasios deportivos

  • Actualizado: 12 de agosto de 2026 a las 11:18
Congreso Nacional aprobó más de 829 millones de lempiras en obras deportivas a Condepor

​El paquete normativo aprobado incluye adendas y modificaciones presupuestarias a contratos suscritos entre los años 2023 y 2025.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- En una extensa jornada parlamentaria, el Congreso Nacional aprobó la noche del martes un denso paquete de proyectos contractuales suscritos por la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor).

La aprobación legislativa viabiliza una inversión que asciende exactamente a más de 829 millones de lempiras destinados al desarrollo e infraestructura deportiva en diversos puntos del país.

​La cartera comprende contratos de construcción, obras complementarias, adendas y servicios de supervisión técnica, abarcando proyectos localizados en al menos 12 departamentos del territorio nacional.

En audiencia inicial expresidente Juan Orlando Hernández por caso Pandora II

Entre las obras avaladas figuran estadios de béisbol, recintos de fútbol con superficie sintética y natural, gimnasios multiusos y remodelaciones complejas en instalaciones existentes.

​"Ahora le toca a este nuevo Gobierno hacer las inversiones desde cero", expresó Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional.​Dentro de los contratos ratificados destaca la construcción y mejoramiento de campos de fútbol 11, fútbol 7 y fútbol 5 tanto en zonas urbanas como rurales.

Las obras benefician directamente a municipios del departamento de Francisco Morazán, como Tegucigalpa, Talanga y San Ignacio, además de comunidades en Comayagua, El Paraíso, Olancho, Choluteca, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Colón, Copán, Atlántida e Intibucá.​La mayor concentración de fondos se destinó a recintos futbolísticos de grama sintética y natural, entre los que sobresalen campos en la colonia López Arellano de Choloma, La Planeta en La Lima, el Estadio Humberto Micheletti en El Progreso, e intervenciones en el Complejo Deportivo José Simón Azcona del Hoyo de la capital.

Conadeh urge a Honduras cumplir sentencias de la Corte IDH a favor de garífunas

​"Les pido a los compañeros diputados que apoyemos estos 54 proyectos porque al final a esas canchas van a ir de todos los partidos políticos y de todos los estratos sociales", concluyó Ledezma.

​El paquete normativo aprobado incluye adendas y modificaciones presupuestarias a contratos suscritos entre los años 2023 y 2025.

Las adiciones contemplan reajustes en montos de supervisión, obras de mitigación hidrosanitaria y pavimentación en accesos a gimnasios deportivos.

​En el ámbito del béisbol, la iniciativa contempla la construcción y supervisión de un estadio infantil sub-15 en el municipio de El Triunfo, Choluteca.

Asimismo, el dictamen abarca proyectos para la habilitación de canchas multiusos y campos con duela semiprofesional en sectores vulnerables.​Con la ratificación de este decreto, Condepor queda facultada para dar continuidad a la ejecución física y a los desembolsos financieros de los proyectos, los cuales deberán ser ejecutados y supervisados bajo el marco legal de la Ley de Contratación del Estado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias