Congreso Nacional aprobó más de 829 millones de lempiras en obras deportivas a Condepor

Tegucigalpa, Honduras.- En una extensa jornada parlamentaria, el Congreso Nacional aprobó la noche del martes un denso paquete de proyectos contractuales suscritos por la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor). La aprobación legislativa viabiliza una inversión que asciende exactamente a más de 829 millones de lempiras destinados al desarrollo e infraestructura deportiva en diversos puntos del país. ​La cartera comprende contratos de construcción, obras complementarias, adendas y servicios de supervisión técnica, abarcando proyectos localizados en al menos 12 departamentos del territorio nacional.

Entre las obras avaladas figuran estadios de béisbol, recintos de fútbol con superficie sintética y natural, gimnasios multiusos y remodelaciones complejas en instalaciones existentes. ​"Ahora le toca a este nuevo Gobierno hacer las inversiones desde cero", expresó Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional.​Dentro de los contratos ratificados destaca la construcción y mejoramiento de campos de fútbol 11, fútbol 7 y fútbol 5 tanto en zonas urbanas como rurales. Las obras benefician directamente a municipios del departamento de Francisco Morazán, como Tegucigalpa, Talanga y San Ignacio, además de comunidades en Comayagua, El Paraíso, Olancho, Choluteca, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Colón, Copán, Atlántida e Intibucá.​La mayor concentración de fondos se destinó a recintos futbolísticos de grama sintética y natural, entre los que sobresalen campos en la colonia López Arellano de Choloma, La Planeta en La Lima, el Estadio Humberto Micheletti en El Progreso, e intervenciones en el Complejo Deportivo José Simón Azcona del Hoyo de la capital.