Conadeh urge a Honduras cumplir sentencias de la Corte IDH a favor de garífunas

El organismo expresó además su "preocupación por la falta de avances significativos" en el cumplimiento de las sentencias y por la situación que enfrentan las comunidades indígenas y afro-hondureñas, especialmente por el uso de figuras penales como la usurpación y de medidas cautelares o preventivas relacionadas con desalojos, acciones que, según el Conadeh, contribuyen a su criminalización en lugar de proteger sus derechos.Organizaciones garífunas mantienen desde el lunes un "campamento indefinido" frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia, en Tegucigalpa, para exigir al Estado el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH que ordenan la restitución de sus tierras tradicionales y sus derechos.