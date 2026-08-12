Conadeh urge a Honduras cumplir sentencias de la Corte IDH a favor de garífunas

Tegucigalpa, Honduras.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) urgió este martes al Estado hondureño a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de las comunidades indígenas de los garífunas, tras alertar sobre la falta de avances y la persistencia de amenazas, criminalización y despojos territoriales.

Los garífunas de Honduras son una comunidad afrodescendiente llegada desde San Vicente en 1797, asentada sobre todo en la costa caribeña en decenas de comunidades que reclaman el respeto a sus tierras ancestrales, derechos y mejores condiciones de vida.

El llamado del organismo de derechos humanos se produce en la víspera de que Honduras sea examinada este miércoles y jueves por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, en Ginebra, donde se evaluará la situación de vulnerabilidad y los derechos de estas poblaciones.