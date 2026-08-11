Ante cambios de horario, pacientes hacen largas filas en el IHSS para obtener citas

Tegucigalpa, Honduras.- La desesperación y el malestar volvieron a imperar por parte de los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), quienes por segundo día consecutivo llegaron desde horas de la madrugada a las afueras del Hospital de Especialidades en busca de una cita médica. Pacientes con diferentes padecimientos denunciaron que tuvieron que permanecer durante varias horas en la calle debido al cambio en el horario de apertura de los portones del centro asistencial. Los derechohabientes aseguraron que anteriormente los accesos eran habilitados a las 5:00 AM, pero durante los últimos dos días la atención comenzó más tarde, situación que tomó por sorpresa a algunos pacientes que llegaron desde las 3:00 de la madrugada.

Los afectados, procedentes de distintos puntos de la capital y municipios aledaños, madrugaron con la esperanza de conseguir un espacio para ser atendidos por un especialista; muchos se quejaron de la falta de cupos para ciertas especialidades. "Aquí no hay citas, no hay medicamentos, es un sufrimiento. Somos personas de la tercera edad y no hay respeto", lamentó ante los medios de comunicación una de las aseguradas. La paciente manifestó que lleva tres meses intentando conseguir una cita médica y que, además de las dificultades para acceder a una consulta, también enfrenta problemas para obtener sus medicamentos. Las denuncias reflejan las dificultades que enfrentan algunos derechohabientes para acceder a los servicios médicos del IHSS, pese a que realizan mensualmente sus aportaciones a la institución. Ante las quejas de los pacientes, el IHSS confirmó que sí hubo una modificación en los horarios de atención y explicó que la medida busca evitar que los derechohabientes tengan que llegar de madrugada a las instalaciones. Ana Lourdes Barrientos, portavoz del IHSS, detalló que el laboratorio clínico atiende de lunes a viernes de 6:00 AM a 10:00 AM, mientras que la entrega de resultados de consulta externa se realiza de 7:00 AM a 3:00 PM. Mientras que en el área de admisión, explicó que el horario de atención es de 6:00 AM a 5:00 PM; por su parte, en la farmacia también se atiende desde las 6:00 AM hasta las 7:00 PM. Barrientos aseguró que los nuevos horarios fueron comunicados a través de los canales oficiales del IHSS y sostuvo que la decisión busca principalmente proteger a los derechohabientes que acostumbraban llegar durante la madrugada.