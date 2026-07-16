Escasez de medicamentos oncológicos y fallas en equipos agravan crisis en el IHSS

Tegucigalpa, Honduras.- Las constantes quejas de los derechohabientes por el desabastecimiento de medicamentos oncológicos y las fallas en equipos médicos mantienen bajo presión al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que reconoce dificultades para atender la creciente demanda de pacientes. En las últimas semanas, las denuncias de afiliados se han intensificado, principalmente entre pacientes con cáncer, quienes aseguran enfrentar interrupciones en sus tratamientos debido a la falta de algunos medicamentos esenciales. Las autoridades del Hospital de Especialidades del IHSS atribuyen la situación al incremento sostenido de casos oncológicos, que ha superado las proyecciones institucionales y generado atrasos en el abastecimiento de determinados fármacos. La portavoz del centro asistencial, Ana Lourdes Barrientos, explicó que cada mes se diagnostican entre 30 y 40 nuevos casos de cáncer, entre ellas de mama, próstata, cérvix, pulmón, estómago y páncreas, lo que incrementa la presión sobre el sistema sanitario.

"Hay una gran cantidad de pacientes y, aunque tengamos un porcentaje alto de abastecimiento, siempre se nos escapan algunos medicamentos por la alta demanda", manifestó Barrientos. Durante junio, el hospital realizó más de 1,000 sesiones de quimioterapia, de las cuales cerca de dos terceras partes correspondieron a mujeres. En ese mismo período también se registraron 38 nuevos ingresos de pacientes oncológicos, según datos del IHSS. En ese mismo mes, se reportaron 38 nuevos ingresos de pacientes oncológicos, una cifra que mantiene la tendencia al alza en lo que va de 2026, según datos brindados por el IHSS. Ante las denuncias, las autoridades informaron que los medicamentos ingresaron al almacén central el 15 de julio y estiman que estarán disponibles en las farmacias de oncología a más tardar el 18 de julio. Sin embargo, los derechohabientes sostienen que los retrasos en la entrega afectan la continuidad de los tratamientos y podrían comprometer la evolución clínica de los pacientes.

Equipos obsoletos

A esta problemática se suma el mal estado de equipos médicos clave, como el angiógrafo utilizados para atender emergencias cardiovasculares, el presentan fallas debido a su antigüedad.