Reprograman juicio por asesinato de la estudiante de enfermería Keyla Martínez

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque reprogramó la continuación del juicio oral y público contra el policía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, señalado por la muerte de la estudiante de enfermería Keyla Patricia Martínez.

"Los jueces del caso participarán en algunas capacitaciones, es por eso que, a petición de los jueces y de las partes que participan en el proceso, la continuación del juicio quedó programada para el viernes 14 de agosto", aseguró Clara López, portavoz del Poder Judicial.

Explicó que, tras el cambio de fecha, el proceso judicial continuará con la presentación de los medios de prueba, conforme al orden establecido para el desarrollo del debate oral y público.