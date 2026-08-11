Reprograman juicio por asesinato de la estudiante de enfermería Keyla Martínez

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque reprogramó la continuación del juicio oral y público contra el policía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, señalado por la muerte de la estudiante de enfermería Keyla Patricia Martínez.
"Los jueces del caso participarán en algunas capacitaciones, es por eso que, a petición de los jueces y de las partes que participan en el proceso, la continuación del juicio quedó programada para el viernes 14 de agosto", aseguró Clara López, portavoz del Poder Judicial.
Explicó que, tras el cambio de fecha, el proceso judicial continuará con la presentación de los medios de prueba, conforme al orden establecido para el desarrollo del debate oral y público.
De esta manera, el juicio continuará con la evacuación de las pruebas ofrecidas por las partes, mientras el Tribunal de Sentencia desarrollará las diferentes etapas establecidas para la repetición del debate.
Próximas fechas
Según reportes oficiales del Poder Judicial, el 14 de agosto se retomará el juicio oral y público; el 4 de septiembre se reanudará el debate y finalizará el 10 de septiembre con la inspección judicial de la celda donde presuntamente falleció Martínez.
Sobre el caso
Keyla Patricia Martínez Rodríguez, estudiante de enfermería de 26 años, murió la madrugada del 7 de febrero de 2021 en una celda de la Unidad Departamental de Policía número 10, en La Esperanza, Intibucá, tras ser detenida la noche anterior y posteriormente trasladada a las instalaciones policiales.
En un inicio, las autoridades manejaron la muerte como un supuesto suicidio; no obstante, la autopsia realizada por Medicina Forense estableció que Martínez murió por asfixia, por lo que su muerte fue determinada como un homicidio.
El caso llegó a los tribunales y, en septiembre de 2023, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque declaró culpable por homicidio imprudente al policía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento y lo absolvió por el delito de homicidio. Posteriormente, la sentencia fue anulada y se ordenó repetir el juicio oral y público, proceso que se desarrolla nuevamente.