Repiten juicio contra expolicía acusado por la muerte de Keyla Martínez

Siguatepeque, Comayagua.- Este martes -4 de agosto- inició la repetición del juicio contra el expolicía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, acusado por la muerte de la estudiante de enfermería Keyla Martínez Rodríguez. El Ministerio Público (MP) presentará este día diferentes medios de prueba, entre periciales, documentales y testificales, informó Clara López, portavoz del Poder Judicial. Asimismo, adelantó que se contempla que el juicio finalice el próximo 20 de agosto.

La muerte de la enfermera de 26 años ha estado envuelta en misterio e indignación. El 7 de febrero de 2021, fue encontrada sin vida en el interior de una celda de la Unidad Departamental Policíal 10 (UDEP-10) en La Esperanza, Intibucá. En la noche anterior, fue detenida junto a un amigo por quebrantar las restricciones impuestas para evitar la propagación del covid-19 que atravesaba el país para ese entonces. Perdomo era el encargado de custodiar a Martínez, siendo el principal sospechoso por parte de la Fiscalía. Aun así, la Policía Nacional emitió un comunicado afirmando que la joven se quitó la vida, versión que dejó dudas en la población e indignación, desatando incluso protestas. El pasado 28 de mayo, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque ordenó la repetición del juicio contra el exagente policial, acusado de homicidio simple contra Martínez, crimen ocurrido el 7 de febrero de 2021. El 16 de abril de 2021 el MP presentó un requerimiento fiscal acusando a Perdomo por femicidio agravado.