Casos de dengue sobrepasan los 7,000 contagios y Salud pide eliminar criaderos

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de dengue siguen acumulándose en el territorio y hasta la semana epidemiológica 31 (del 2 al 8 de agosto) ya suman 7,151 contagios, según dio a conocer la Secretaría de Salud. Ante el aumento de casos, las autoridades de la Sesal piden a la población reforzar la limpieza de sus viviendas y eliminar los lugares donde se reproduce el zancudo transmisor. Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, informó que del total de casos registrados este año, 5,295 corresponden a dengue sin signos de alarma, 1,732 a dengue con signos de alarma y 124 a dengue grave. El epidemiólogo explicó que el comportamiento de la enfermedad mantiene una tendencia ascendente a nivel nacional, aunque actualmente los indicadores se encuentran dentro de los niveles que las autoridades consideran de seguridad.

"A nivel nacional seguimos con una tendencia ascendente, sin embargo, continuamos en la zona de seguridad y esto no permite que bajemos los brazos ni que nos confiemos", señaló Mejía. En ese sentido, las autoridades sanitarias insistieron en que las familias deben mantener las medidas de prevención, principalmente la eliminación de los criaderos del zancudo transmisor del dengue. Mejía indicó que el Distrito Central concentra la mayor cantidad de casos en el país, seguido por los municipios de Choluteca, Catacamas, Villanueva, Choloma, Tocoa, Trujillo y Siguatepeque. Los menores de 15 años continúan siendo el grupo de población más afectado por la enfermedad, lo que preocupa a las autoridades debido al riesgo de que los niños y adolescentes desarrollen cuadros que requieran atención médica. En lo que va del año se registran tres fallecimientos por dengue, uno de ellos procedente del departamento de Olancho y dos de Choluteca. Las autoridades indicaron que la prevención del dengue no depende únicamente de las fumigaciones y demás acciones que realizan los equipos sanitarios, sino también de las medidas que cada familia adopte dentro y alrededor de sus viviendas. "El mensaje va dirigido a la población en la eliminación de los criaderos en sus viviendas. No esperen que el personal de la Secretaría de Salud les vaya a limpiar sus viviendas; es una responsabilidad nuestra en cada una de nuestras viviendas", enfatizó Mejía. Salud recomienda eliminar botellas, llantas, latas, recipientes y cualquier otro objeto que pueda acumular agua, ya que estos espacios pueden convertirse en criaderos del zancudo.