Investigan primera muerte por sospecha de dengue; Salud reporta más de 3,900 casos

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades sanitarias investigan la muerte de una joven de 22 años en el departamento de Olancho, que podría convertirse en el primer deceso por dengue en el país en lo que va del año. La víctima era estudiante de enfermería, originaria de Dulce Nombre de Culmí, quien inició con síntomas sospechosos el pasado 7 de junio. Cuatro días después buscó atención médica y posteriormente fue referida a una clínica privada, donde falleció pocas horas después debido a complicaciones asociadas a choque séptico e insuficiencia respiratoria, detalló el jefe de vigilancia de la Secretaría de Salud, Homer Mejía.

De confirmarse el caso, sería el primero por dengue, lo que marcaría un punto de alerta para las autoridades sanitarias, quienes ya reportan un incremento en los contagios de esta enfermedad. Hasta la fecha, el país acumula 3,935 casos sospechosos de dengue, de los cuales 67 son clasificados como dengue grave, causados por el zancudo transmisor Aedes aegypti. Las zonas con mayor incidencia de la enfermedad son el Distrito Central, que ocupa el primer lugar en número de casos, seguido por Choluteca, Yoro, Colón y Olancho. Mejía advirtió que con la llegada de la temporada lluviosa se incrementa la proliferación del mosquito transmisor, por lo que reiteró el llamado a la población a eliminar criaderos en sus viviendas.